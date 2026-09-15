Exodus nous en dit plus sur ses romances et promet une fois de plus de faire dans la démesure en s'inspirant une fois de plus de Mass Effect. Il faudra aussi s'attendre à quelques surprises.

Alors que Mass Effect 5 est en développement et semble terriblement loin, Exodus pourrait bien se présenter comme l'une des alternatives les plus solides qui soient. Le jeu est attendu le 6 avril 2027 sur PS5, Xbox Series et PC et plus on en voit, plus il se montre démesuré. Après ses histoires de gestion du temps, la présentation d'un bon nombre de ses compagnons et de son gameplay, ce sont désormais les romances qui sont passées au crible et elles seront nombreuses, très nombreuses.

Exodus ne prend pas les romances à la légère

L'aspect social et relationnel des RPG modernes est devenu central à l'expérience de beaucoup de joueurs. Ça renforce l'immersion, l'attachement que l'on a pour les personnages en plus d'étoffer l'histoire bien souvent tout en offrant davantage de personnalisation de l'expérience. Chacun peut avoir sa propre histoire et comme dans un Mass Effect, Exodus semble faire la part belle aux romances, aux petites relations et plus encore.

Grâce à Game Informer, on apprend notamment que la plupart des compagnons pourront être romancés, que vous incarniez un Jun homme ou femme d'ailleurs. Des romances externes au groupe principal seront également possibles, tout comme avoir plusieurs relations en même temps. Et ce ne sont pas des relations à prendre à la légère, du moins, pas toutes, puisque l'on peut s'attendre à des histoires construites, nécessitant des choix qui seront parfois même surprenants. Exodus comportera un grand choix de romances possibles et étend même ces relations aux races extraterrestres, à l'instar de Mass Effect. Et non, il ne sera pas possible d'avoir une relation avec le poulpe, oui quelqu'un a bien demandé, mais on n'est pas dans The Boys.

Un jeu qui promet d'être démeusuré

Exodus semble en tout cas vouloir mettre le paquet sur absolument tous ses aspects. Entre une trame narrative ambitieuse, un aspect RPG poussé avec de nombreux choix et romances, son système de gestion du temps, la promesse de découvrir de nombreux environnements et un gameplay prometteur, il pourrait s'imposer comme l'une des sorties majeures de 2027 et un sérieux concurrent de Mass Effect 5. Reste maintenant à voir comment tout cela fonctionnera ensemble manette en main, pour ça il faudra attendre avril 2027.