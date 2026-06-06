Comme promis, Exodus a eu droit à une tribune privilégiée au Future Games Show pour montrer du gameplay qui met définitivement des étoiles plein les yeux.

Trois ans après une première annonce qui mettait déjà l'eau à la bouche, Exodus n'a depuis cessé de susciter l'excitation des amateurs de RPG spatiaux et de joueurs en manque de Mass Effect. Son studio, Archetype Entertainment, nous avait donné rendez-vous au Future Games Show, le lendemain de la grande cérémonie du Summer Game Fest 2026, pour nous offrir une longue présentation de gameplay et ainsi proprement nous mettre des étoiles plein les yeux. Voici donc ce que le Voyageur a rapporté de sa soute en cette soirée du 6 juin 2026.

Exodus nous montre son futur en qualité d'invité spécial du Future Games Show

Depuis ces trois dernières années, Archetype Entertainment a clairement réussi à capter l'attention de son public, alors qu'Exodus figure certainement parmi les jeux les plus prometteurs actuellement en développement pour celles et ceux en manque d'expériences similaires à la mythique trilogie Mass Effect.

Ce pour plusieurs raisons : son univers science-fiction spatial extrêmement fouillé qui n'a justement pas à rougir de celui de la célèbre licence de BioWare, aux commandes de Jun, un Voyageur dont on pourra personnaliser l'apparence et capable de manipuler des pouvoirs extraterrestres.

Alors que l'Humanité est sous le joug des Célestes dans l'Amas du Centaure après avoir fui la Terre et un voyage de plus de 40 000 ans, notre personnage d'Exodus pourrait être le seul espoir pour le salut d'une humanité qui a dû quitter une Terre morte pour se trouver un nouveau foyer. Cela va se coupler à un gameplay nerveux faisant la part belle à la liberté pour créer son personnage vraiment comme on l'entend, pour en faire un maître d'armes, un assassin, un être maîtrisant pleinement les pouvoirs extraterrestres qu'il manie, ou un mélange des trois, comme l'illustre la présentation de gameplay ci-dessous.

De même, l'histoire se développera en fonction de nombreux choix moraux plus ou moins cornéliens, qui serviront à développer le caractère de notre personnage et influenceront tant ses relations avec ses compagnons que le sort du monde qui l'entoure. À noter toutefois qu'il semblerait que la plupart de ces choix se limitent à deux options radicalement différentes et peut-être un brin trop manichéennes. Il faudra attendre de voir dans le jeu final ce qu'il en est réellement.

© Archetype Entertainment

À défaut d'une dilatation temporelle pour se rapprocher de sa sortie...

L'autre élément très intrigant d'Exodus est l'influence de la « dilatation temporelle » durant nos voyages spatiaux, à nouveau évoquée dans cette présentation de son gameplay. Pour rappel, celle-ci fait que s'il se passe pour nous quelques minutes en allant d'une planète à une autre, il peut en réalité se passer à l'extérieur du vaisseau plusieurs années.

Archetype Entertainment insiste donc à nouveau sur l'importance cruciale de cette mécanique pour le développement de l'histoire d'Exodus, et surtout de nos relations avec pléthore de compagnons que nous croiserons dans l'aventure pour en faire des alliés, voire beaucoup plus si affinité.

Enfin, Exodus promet définitivement de nous faire voyager avec une direction artistique aussi belle que variée en fonction des planètes qu'on explore, avec de nombreuses occasions d'avoir droit à des panoramas absolument somptueux.

Vous l'aurez compris, le titre d'Archetype Entertainment est incroyablement ambitieux. Et une telle ambition se paye, puisque la présentation de gameplay ci-dessous, qui démontre de manière très aguicheuse tout ce qu'on a énoncé ci-dessus, se conclut malheureusement sans préciser une date de sortie pour l'heure toujours prévue dans le courant de début 2027. L'exode vers ce concurrent très sérieux de Mass Effect 5 va donc se laisser désirer encore un peu.

Source : YouTube