Présenté pour la première fois fin 2023, Exodus s'est depuis illustré à plusieurs reprises avec toujours plus de présentations alléchantes. Développé par Archetype Entertainment, composé de vétérans de BioWare et Mass Effect et édité par Hasbro, le titre commence enfin à évoquer la fenêtre de sortie de son voyage en vitesse lumière. Il faudra cependant faire preuve de patience pour le retrouver parmi les étoiles.

Exodus commence à entrevoir la fin de son Voyage

Sur le papier et de ce qu'en a présenté Archetype Entertainment jusque-là, Exodus s'annonce comme un jeu AAA spatial à surveiller de près. On sent bien que le titre est développé par des vétérans de Mass Effect dans sa direction artistique ou l'histoire qu'il veut nous raconter. Il se démarque toutefois de la licence légendaire de BioWare, avec notamment la notion de « dilatation du temps » engendrée par les voyages en vitesse lumière de notre personnage. Si pour lui traverser la galaxie peut prendre quelques mois, ce sont des années qui passent en-dehors du vaisseau. Cela pourrait créer des aventures aussi passionnantes que déchirantes pour le Voyageur de chaque joueur.

Nous avons donc avec Exodus un jeu science-fiction plutôt ambitieux. À tel point qu'il ne sortira pas avant 2026, d'après un récent appel aux investisseurs de son éditeur, Hasbro, historiquement connue pour être une entreprise spécialisé dans la vente de jouets, et plus précisément de son PDG, Chris Cocks. « Nous avons investi dans les jeux vidéo depuis plus de sept ans, avec une douzaine de projets à divers stades de développement. Je suis excité de présenter au monde Exodus, notre premier projet, quand il sortira en 2026 ».

Hasbro veut visiblement occuper une place importante sur le marché du jeu vidéo. Cet appel aux investisseurs nous apprend en effet que « de nouvelles opportunités comme Exodus à venir en 2026 recevront au fil du temps des investissements plus élevés ». On apprend également que l'entreprise s'est rapprochée de Saber Interactive (Warhammer 40,000 Space Marine 2) pour développer un jeu AAA dans une licence « phare d'Habsro ». Un nouveau gros poisson à venir dans l'industrie vidéoludique ? L'avenir nous le dira.

Source : Hasbro