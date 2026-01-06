Le successeur de Mass Effect, Exodus, nous a donné quelque sueurs froides dernièrement, mais on a enfin le fin mot de l'histoire. L'ex directeur du jeu a pris la parole et répond à toutes les questions sans détour.

Attendu de pied ferme par des milliers de fans de science-fiction, Exodus, souvent considéré comme une sorte de successeur spirituel à Mass Effect, vient nous rassurer après avoir pas mal été secoué. Les mauvaises nouvelles se sont répétées dernièrement notamment avec des histoires de départs, de quoi inquiéter les joueurs. L'un des principaux intéressés a donc décidé de mettre les choses au clair pour de bon.

Quand le successeur de Mass Effect nous donne des sueurs froides

Depuis sa première présentation, Exodus a su captiver les joueurs de par son atmosphère de science-fiction qui rappelle notamment fortement Mass Effect. Quoi de plus normal lorsque l'on sait que des anciens de Bioware travaillent actuellement sur le jeu. Avec des vétérans de KOTOR et Mass Effect dans ses rangs, Archetype Entertainment suscite la curiosité et les attentes sont énormes. Malheureusement il y a peu, on apprenait le départ de James Ohlen, ancien directeur du studio, et des rumeurs ont commencé à émerger. Officiellement, il s'agit d'une démission, mais beaucoup se sont mis à penser qu'il s'agissait en réalité d'un licenciement de la part de Hasbro, la maison mère. Au lieu de laisser les choses s'envenimer, James Ohlen a tenu à répondre lui-même pour faire taire les rumeurs et rassurer les joueurs dans la foulée.

L'ex directeur d'Exodus prend enfin la parole

Oui, la relève de Mass Effect est assuré visiblement. Exodus va très bien, il est même en très « bonne voie » selon l'ex-directeur du studio. Ohlen explique que sa démission n'a rien à voir avec une quelconque mauvaise entente avec Hasbro. C'est en réalité une décision mûrement réfléchie pour sa propre santé. Il explique que son travail sur le jeu est terminé et que l'équipe en place peut fignoler l'ensemble tranquillement.

Après des années à jongler entre la gestion du studio et le bon développement d'Exodus, un projet d'envergure très ambitieux très attendu par les fans de Mass Effect notamment, la fatigue s'est fait sentir. « J’ai pris cette décision l’été dernier. Bien qu’Hasbro aurait préféré que je reste » explique Ohlen avant de préciser que son « départ s’est fait à l’amiable » et qu'il a profité d'un soutien total. Il affirme par ailleurs toujours être en très bons termes avec ses anciens collaborateurs. « Le burn-out est très fréquent dans ce milieu et le moment était venu de changer de direction. Exodus est en bonne voie, guidé par des responsables créatifs avec lesquels j'ai travaillé et en qui j'ai entièrement confiance depuis des décennies, comme Jesse Sky, avec qui j'ai fondé Archetype. » explique le développeur.

Désormais loin d'Exodus, James Ohlen est à la tâche sur d'autres projets. Il crée actuellement de nouveaux univers et de nouvelles histoires avec sa société Arcanum Worlds, et s'apprête à publier deux ouvrages, financés par Hasbro. Tout semble donc aller pour le mieux pour tout le monde. Exodus, le successeur de Mass Effect, est quant à lui toujours en développement intensif. Le jeu est attendu pour début 2027 aux dernières nouvelles, sur consoles et PC.

source : James Ohlen