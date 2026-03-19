Exodus se la joue encore Mass Effect dans sa première vrai présentation de gameplay et les fans de science-fiction sont déjà conquis. Action, dynamisme, exploration.. le jeu semble déjà cocher toute les cases, ou presque.

Si les fans attendent de pied ferme Mass Effect 5, toujours en développement chez BioWare, et on croise les doigts pour que ça dure comme ça, un autre jeu pourrait bien lui faire de l'ombre : Exodus. Un grand RPG de science-fiction, chapeauté par plusieurs vétérans de l'industrie ayant notamment travaillé sur la franchise Mass Effect. Le jeu est toujours en développement lui aussi et ça avance très bien. D'ailleurs, il nous a enfin donné signe de vie officiellement en nous partageant un premier aperçu de son gameplay en temps réel et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est extrêmement prometteur.

Exodus a beau être un tout nouveau jeu et avoir sa propre mythologie, il est très difficile de le détacher de son héritage : Mass Effect. Qu'on le veuille ou non, que ce soit fait exprès ou absolument pas, l'ADN du space opera de BioWare est partout, d'un côté c'est même un peu le Mass Effect que l'on espère tous après l'échec d'Andromeda. Mais si l'inspiration est réelle, on voit tout de même que ce n'est pas un simple clone. Un hommage, ou un cousin éloigné tout au plus et c'est tant mieux.

Exodus charme déjà les fans de Mass Effect

Exodus nous embarquera dans une aventure épique aux confins de l'univers alors que l'on doit tout faire pour sauver ce qui reste de notre colonie et, plus largement, donner un espoir à l'humanité. Sur notre route malheureusement, on tombera nez-à-nez avec de nombreuses menaces entre les mercenaires, les races extra-terrestres hostiles et la faune locale des environnements que l'on visitera, le danger est partout.

Le jeu promet d'offrir son lot d'action, mais à l'instar de Mass Effect, il compte aussi nous raconter une histoire épique faite de personnages forts et de choix importants. Pour cette dimension, il faudra encore attendre puisque ce premier aperçu de gameplay en temps réel sort plutôt les muscles. On y aperçoit Jun, notre héros, accompagné de deux de ses acolytes qui affrontent des adversaires suréquipés et dotés de technologie moderne, notamment des drones. Système de couverture, armes et gadgets… Exodus semble maîtriser son sujet. On pourra également utiliser plusieurs capacités et même ordonner à nos camarades d'utiliser les leurs d'une simple pression de touche afin de ne pas perdre en dynamisme. Une excellente chose à première vue. On attendra évidemment de l'avoir entre les mains pour juger, mais à première vue, les sensations semblent être là, le tout paraît plutôt impactant.

On a également l'occasion d'apercevoir un peu d'exploration à bord de ce qui semble être un vaisseau et des vestiges d'une autre civilisation. Là encore, la grandeur d'un Mass Effect n'est pas loin. Le vide spatial, la surface d'une planète, l'architecture… Exodus nous promet pas mal de dépaysement et un univers bien à lui. On pourra apparemment même utiliser des gadgets hors des combats, comme un grappin pour atteindre des zones autrement inaccessibles. Touche-à-tout en somme, même s'il reste encore énormément à découvrir.

Exodus est attendu sur PS5, Xbox Series et PC début 2027 et il nous donne déjà rendez-vous pour encore plus de gameplay cet été, certainement non loin du Summer Game Fest.