Mass Effect a laissé un immense vide qui n'a jamais été comblé après la fin de la première trilogie. Peu se sont essayés à faire des space operas similaires, jusqu'à aujourd'hui. Alors que BioWare travaille sur un Mass Effect 5 qui tarde beaucoup trop à se montrer, deux concurrents sont en train d'arriver à grande vitesse avec des promesses plein les yeux. D'un côté The Expanse Osiris Reborn, qui épousera volontiers son côté old school, et de l'autre Exodus, qui semble bien plus grand spectacle. Deux propositions, deux cousins, deux concurrents. Dernièrement, c'est surtout Exodus qui ne cesse de faire monter la température avec du gameplay, et encore plus il y a peu.

Exodus prêt a combler les fans en manque de Mass Effect

Le Summer Game Fest arrive à grands pas et Exodus ne manquera pas le rendez-vous. Le jeu a annoncé la nouvelle depuis un petit moment et nous le rappelle à la toute fin de sa dernière vidéo de gameplay. Véritable Mass Effect like, Exodus transpire le space opera et s'inspire très clairement du travail de BioWare. Qui part à la chasse perd sa place, nous dit l'adage, et il semble bien vrai ici.

Comme pour satisfaire la soif des fans, Exodus semble être taillé pour les caresser dans le sens du poil. Une sensation partagée par le PDG de Hasbro, Chris Cocks, qui est persuadé qu'Exodus comblera les fans orphelins de BioWare. Il explique qu'une « équipe géniale », composée notamment de vétérans de BioWare, lui ont pitché un véritable « D&D dans l'espace ». Une idée qui l'a immédiatement séduit. C'est ainsi qu'est né Exodus. Dans les colonnes de Gamesradar+, il explique que « leur idée est géniale » et qu'il y a « un réel besoin sur le marché » avant de surenchérir : « cela faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un excellent Mass Effect. J'espère donc qu'ils vont y parvenir. » Cocks semble sûr de lui et affirme également qu'Exodus comble parfaitement ses attentes : « Je pense que le jeu va plaire, surtout aux fans de Mass Effect. » conclut-il.

Même comme ça, Exodus ressemble à Mass Effect

Un futur grand rpg ? Les promesses sont là, reste à voir si elles seront tenues

Il est vrai qu'Exodus semble bien parti pour résonner auprès des fans de Mass Effect. De l'interface au gameplay on reconnaît l'héritage. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi puisque le siège est libre, mais surtout parce que le jeu semble tout de même avoir sa propre identité. S'il sera question d'aventure spatiale qui devrait prendre des proportions à l'échelle de l'humanité à l'instar de la trilogie Mass Effect, Exodus promet une approche quelque peu différente.

Il sera par exemple question de jouer avec le temps puisque ce dernier s'écoule différemment suivant les planètes, comme ce que l'on peut voir dans Interstellar. Cela aura pour incidence de bousculer l'impact de nos choix en plus de proposer des bonds scénaristiques intéressants. Mais pour l'heure, Exodus n'a pas vraiment dévoilé comment fonctionnera cette mécanique très attendue. À chaque fois qu'il se dévoile, c'est pour nous montrer l'étendue de son système de combats à la Mass Effect, ou encore quelques passages d'exploration. Ça suffit en revanche pour faire saliver les fans qui le considèrent déjà comme