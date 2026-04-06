Les fans de science-fiction attendent Mass Effect 5 avec impatience, mais si le jeu est en développement chez Bioware il n'a pas donné de nouvelles depuis longtemps. Dans son sillage, deux autres concurrents de taille risquent de rafler la mise dès 2027 : The Expanse Osiris Reborn, qui repose en plus sur une licence solide et extrêmement appréciée, ainsi qu'Exodus, qui peut compter sur le soutien d'anciens de chez Bioware. Le jeu a d'ailleurs accéléré sa communication dernièrement et se dévoile encore une fois.

Exodus marche dans les pas de Mass Effect, les fans sont conquis

Après quelques minutes de gameplay, Exodus nous laisse apercevoir un nouvel environnement. Véritable frère spirituel de Mass Effect, Exodus emprunte énormément à son modèle, de ses mécaniques de gameplay à son ambiance jusqu'au menu radial pour choisir les armes. Les inspirations sont claires comme de l'eau de roche et il y a clairement une place à prendre. Les grands RPG de science-fiction ne sont pas si nombreux que ça et pour le moment aucun n'aura réussi à se hisser à la hauteur de la trilogie Mass Effect. Plus il se dévoile et plus les fans en sont convaincus : Exodus pourrait être l'un des solides candidats à la couronne. Certains voient même en lui le vrai Mass Effect 5, la suite que beaucoup attendaient. C'est peut-être un peu rapide comme constat, même si sur le papier, Exodus met clairement les petits plats dans les grands.

Un RPG de science-fiction très prometteur

Le jeu nous embarquera aux confins de l'univers dans une quête pour protéger l'humanité et lui assurer un avenir. Comme Mass Effect, on nous promet de l'exploration de planètes, une histoire prenante et la possibilité de tisser des liens avec nos coéquipiers. On ne sait pas encore si Exodus aura la même sensibilité narrative que les trois premiers Mass Effect, ni si l'on aura le droit à des choix difficiles aux conséquences importantes.

Ce dont on est sûr en revanche, c'est que le jeu misera sur l'action et la collaboration entre notre héros et un commando d'alliés. Il sera d'ailleurs possible de leur donner des ordres comme dans la série de BioWare justement. Il sera aussi question d'explorer des environnements variés. En témoigne justement la dernière vidéo en date qui nous dévoile une gigantesque structure visiblement extraterrestre. À plus d'un titre, Exodus a tout du parfait remplaçant de Mass Effect. Le jeu est attendu début 2027 sur PS5, Xbox Series et PC. D'ici là, le jeu nous donne rendez-vous cet été, certainement au Summer Game Fest.