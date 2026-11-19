Plus que jamais, Exodus se présente comme le Mass Effect 5 qu'on n'aura jamais, et son studio mettre le paquet pour mériter cet héritage, notamment au niveau de la complexité de sa narration.

Comme le Commandant Shepard avant lui, Jun Aslan, le héros d’Exodus, aura droit à une variante masculine comme féminine. Archetype Entertainment a dévoilé le 17 novembre 2026 ses deux interprètes, Stephen Oyoung et Carina Conti, qui ont visiblement connu un tournage bien plus corsé que prévu. Embranchements à cartographier, voies morales opposées et dilatation temporelle : on plonge dans les coulisses de cet héritier spirituel de Mass Effect 5 qui plus que jamais a un lourd fardeau à porter, avec une sortie prévue le 7 avril 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series surveillée au tournant pour tout fan de RPG spatial.

Pour donner vie aux deux versions du héros d'Exodus, Archetype Entertainment n’a pas fait dans la demi-mesure. Pour la version masculine, nous avons pour rappel Stephen Oyoung (Mister Negative dans Marvel's Spider-Man), et Carina Conti (Isabella Torrisi dans Mafia The Old Country). Dans une interview auprès de GamesRadar+, les deux acteurs ont évoqué le grand défi qu'a été d'interpréter un rôle aussi majeur dans un RPG à la narration aussi complexe. À l'instar de Mass Effect, Exodus propose en effet différents embranchements selon nos choix, mais se démarque encore de la saga mythique de BioWare, avec notamment la dilatation temporelle des voyages spatiaux, qui rebat encore grandement les cartes.

Pour raconter son histoire, les scénaristes d'Exodus ont ainsi décidé de s'arrêter à chaque embranchement de l'histoire pour représenter physiquement sur le plateau l'état des personnages à un instant T de la narration. Une approche qui n’a rien d’une promenade de santé, à en croire Carina Conti. Même sans devoir refaire inlassablement le même trajet, l’actrice juge l’exercice nettement plus ardu que sur sa précédente expérience bien linéaire qu'a été Mafia, au point de s’être répété à plusieurs reprises pendant les sessions : « Je n’arrive pas à croire qu’ils ont fait ce choix ». Selon elle, cette méthode est tout simplement plus coûteuse, plus longue et plus complexe que n’importe quelle autre.

Autre parti pris étonnant : les deux du héros d'Exodus ne se sont jamais croisés en studio pour accorder leurs violons. Conti raconte même avoir passé plusieurs jours à guetter son alter ego masculin dans les couloirs, sans jamais tomber sur lui. Oyoung a enregistré en premier, et certaines cinématiques ayant été construites autour de sa performance, l’actrice a parfois dû calquer ses mouvements sur les siens, tout en proposant sa propre version du personnage.

© Archetype Entertainment

Une expérience enrichissante, malgré l'immensité de la tâche ?

Malgré une production visiblement très complexe de part l'essence même de la narration et des mécaniques propres à Exodus, les deux acteurs disent avoir grandement apprécié et appris de leur expérience sur le plateau. Pour Stephen Oyoung, jongler entre plusieurs intentions fait partie du quotidien de tout acteur, et Exodus offre même un petit luxe : jouer la réplique écrite, puis celle qu’on aurait aussi eu envie de dire. Carina Conti compare quant à elle l’exercice à l’art d’accepter les indications du réalisateur : on construit le personnage en soi, on sait vers quoi on pencherait naturellement, mais il faut accepter qu’il prenne une direction différente de celle qu’on avait imaginée.

Autre témoignage surprenant des deux interprètes du personnage principal d'Exodus : le fait qu'ils estiment malgré tout avoir eu le rôle le plus facile par rapport à leurs collègues. Oyoung s’amuse des autres membres du casting qui le plaignaient d’apparaître dans toutes les scènes, alors que ce sont les autres personnages, selon lui, qui changent le plus à cause de la mécanique de la dilatation temporelle. Son travail à lui consistait surtout à réagir avec la bonne émotion au temps écoulé. Conti partage cet avis : les interprètes de Jun ont reçu tous les événements pas à pas et vivent en direct les moments qui façonnent le héros, quand leurs partenaires ont dû imaginer seuls tout ce que leurs personnages avaient traversé en son absence, et en tirer les conséquences dans leur jeu.

© Archetype Entertainment

Source : GamesRadar+