Exodus est venu une nouvelle fois charmer les fans de Mass Effect avec une nouvelle bande-annonce et du gameplay.

Fermement attendu par les fans de Mass Effect 5, Exodus est l'un des gros RPG de science-fiction à venir avec The Expanse Osiris Reborn. Le jeu était présent lors de la soirée d'ouverture de la Gamescom 2026 avec de nouvelles images ultra prometteuses. Le jeu en a profité pour enfin nous donner une date de sortie calé au mois d'avril 2027.

Exodus se montre de nouveau à la Gamescom 2026

Annoncé depuis près de 3 ans maintenant, Exodus ne cesse de vendre du rêve aux fans de SF depuis et plus il se montre, plus il surprend. Après des mois d'attente, le jeu a enfin fait une grande annonce et arrivera. LA date de sortie d'Exodus est calée au 27 avril 2027 sur PS5, Xbox Series et PC.

Ce RPG d'action-aventure narratif à la troisième personne se déroule 40 000 ans dans le futur, après la fuite de l'humanité loin de la Terre désormais effondrée. On y incarne Jun, un Voyageur parti explorer l'amas de Centauri pour y dénicher de nouvelles technologies. Exodus nous promet une aventure spatiale hors normes avec un atout : la dilatation temporelle. On ne sait pas encore exactement comment va fonctionner cette mécanique, mais elle aura un impact non seulement sur l'évolution de notre personnage, mais plus largement de l'univers tout entier.

La bande-annonce d'Exodus à la Gamescom 2026 nous a dévoilé encore plus de gameplay, mais aussi l'un des compagnons de route les plus atypiques du jeu : un poulpe dans un mecha. L'animal est non seulement doué d'intelligence, mais il est capable de se battre comme personne et d'utiliser tout un tas d'armements.