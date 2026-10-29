Après avoir dévoilé le nouveau visage de son héros, Exodus continue de consoler les fans de Mass Effect avec une nouvelle longue vidéo de présentation de son gameplay.

La communication autour d'Exodus s'accélère, de manière concomitante ou non avec les récentes et tristes nouvelles autour de la fermeture de BioWare et l'annulation de Mass Effect 5. Le titre d'Archetype Entertainment, qui plus que jamais se présente comme l'une des meilleures alternatives à l'iconique space opera vidéoludique, a en tout cas voulu de nouveau montrer ce qu'il a dans le vendre avec 40 minutes de gameplay consacrées à une des missions que nous pourrons entreprendre lorsqu'il sortira le 7 avril 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Que dévoile la nouvelle présentation de gameplay d'Exodus ?

Dans cette vidéo de gameplay d'Exodus généreuse de quarante minutes, Archetype Entertainment nous présente le déroulement de la mission « La Libération des Kays », où Jun, le personnage qu'on incarne, et son équipage cherchent à obtenir de l'aide de la part d'un certain Suliman Tenjin, à la tête de la puissante dynastie éponyme. Pour cela, notre interlocuteur a cependant besoin d'une faveur, et pas des moindres : il faudra en effet mener un combat contre le demi-frère de Jun et ses forces pour reprendre le contrôle de Khonsu, une station orbitale qui protège le monde natal de notre héros, mais aussi le berceau de la race des Kays depuis des siècles.

D'une part, cette vidéo de présentation d'Exodus illustre le niveau d'écriture auquel on peut s'attendre de la part d'Archetype Entertainment, alors qu'il faudra prendre de nombreuses décisions aux conséquences d'apparence plus ou moins conséquentes, qui in fine détermineront le destin de la station spatiale et de l'obtention ou non du soutien de la dynastie Tenjin. Cela se retranscrira via des choix « bons » pour l'archétype « Paladin », l'équivalent de Conciliation dans Mass Effect et « Immortel », ou Renégat dans la saga de BioWare.

Outre les choix moraux qui jalonneront notre progression dans Exodus, on a de nouveau droit à des combats bien dynamiques qui illustrent le degré de personnalisation de notre protagoniste et la grande liberté d'approche dans les engagements avec des forces adverses. De quoi une fois encore rassurer les fans en deuil suite à la récente annulation du pourtant très prometteur Mass Effect 5, du moins de ce qu'en disaient les récents leaks à son sujet.

Une nouvelle belle illustration de l'héritage de Mass Effect

Enfin, la présentation de gameplay d'Exodus nous offre de nouveaux des panoramas impressionnants de son gigantesque univers spatial, ainsi qu'un nouvel aperçu d'une direction artistique qui démontre définitivement l'expertise de ses développeurs dans la représentation de telles ambiances et qui rappellent indubitablement Mass eFFECT. Ce qui n'est guère surprenant compte tenu du fait qu'Archetype Entertainment comporte de nombreux vétérans de BioWare qui ont justement travaillé sur la légendaire trilogie originale.

Reste maintenant à voir si Exodus saura nous proposer une aventure toujours aussi prenante, des panoramas toujours aussi superbes et une écriture de qualité de bout en bout. Pour cela, l'attente va encore être un peu longue mais on l'espère payante pour les fans de RPG spatiaux et pour son studio jusqu'au 7 avril 2027.

Source : YouTube