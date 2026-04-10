Alors que Mass Effect 5 ne brille que par son silence, ces deux cousins eux, en profitent grandement. The Expanse Osiris Reborn lancera une bêta fermée le 22 avril prochain sur PC, tandis qu'Exodus ne cesse de dévoiler du gameplay pour faire monter la sauce. Le dernier extrait en date nous montre d'ailleurs toujours plus d'exploration.

Exodus marche dans les traces de Mass Effect et c'est toujours aussi prometteur

Exodus nous embarquera aux confins de l'univers dans une quête qui va prendre des proportions gigantesques. Comme Mass Effect, il sera question de veiller à la survie de l'humanité entière et bien plus encore. On incarnera Jun, un personnage qui devra tout faire pour lutter, accompagné de plusieurs compagnons avec qui il sera possible de tisser des liens. La subtilité du jeu vient du fait que nos voyages seront soumis aux distorsions temporelles provoquées par les voyages interstellaires, comme dans le film Interstellar par exemple. Quelques heures à la surface d'une planète peuvent être en réalité plusieurs jours ou années ailleurs. Une fonctionnalité qui devrait prendre tout son sens au fil de notre exploration.

Comme Mass Effect, Exodus promet un bon nombre de planètes explorables et des environnements variés. Après la glace, le jeu nous dévoile d'ailleurs un nouveau décor, des souterrains ardents où coule de la lave en fusion. On pourra d'ailleurs faire appel à des compétences spéciales, qui ne sont pas sans rappeler l'usage de pouvoirs dans Mass Effect là encore. Dans Exodus, on pourra notamment les utiliser pour déverrouiller des passages lors de l'exploration en plus de décimer les rangs ennemis en combat. Exodus est attendu sur PS5, Xbox Series et PC dès le printemps 2027 et nous a déjà donné rendez-vous cet été pour une présentation approfondie.