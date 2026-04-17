Ces dernières semaines, Exodus continue régulièrement de nous présenter de nouveaux aperçus de ce qui nous attend dans cette nouvelle grande aventure spatiale d'Archetype Entertainment, studio comprenant de nombreux vétérans de BioWare et de la trilogie Mass Effect originale, et cela se voit à bien des niveaux. Après une petite balade visuellement impressionnante dans un volcan la semaine dernière, nous avons droit cette fois à un peu plus d'action dans un cadre nettement moins lumineux.

Nouvel aperçu de gameplay en toute discrétion pour Exodus

Non content de proposer un univers « space opera » original et une histoire prenante où la dilution du temps en raison de voyages spatiaux à travers la galaxie occupera une place centrale, Exodus n'a visiblement pas non plus oublié de présenter aussi un gameplay profond et riche en possibilités. Archetype Entertainment l'a maintes fois indiqué : chaque joueur disposera de nombreux moyens de créer un Jun à son image, qu'il s'agisse de son caractère ou de sa manière d'évoluer dans l'univers du jeu.

Tel sera également le cas des phases d'action d'Exodus, avec pour illustrer le propos de ses développeurs un nouvel aperçu de gameplay se focalisant cette fois sur l'infiltration. On constate alors que celles et ceux désireux d'incarner un maître dans l'art de la discrétion auront de nombreux outils à leur disposition. Entre les éliminations silencieuses au corps-à-corps et à distance, la possibilité de pirater des robots ou machines pour les retourner contre ses adversaires, ou encore de désarmer des explosifs et s'en servir, il y aura donc matière à se faire plaisir sans avoir à foncer dans le tas pour mitrailler à tout va.

Une fois encore, il ne s'agit que d'un bref aperçu d'une version non définitive du jeu (notamment s'agissant d'effets visuels un peu trop « flashys » pour du gameplay d'infiltration) et de la myriade d'activités et de mondes à explorer dans Exodus lorsqu'il sortira courant début 2027. En attendant fébrilement une date plus précise, le titre nous donne à nouveau rendez-vous cet été avec une plus grande présentation qu'on guette également de très près.

Source : Exodus sur YouTube