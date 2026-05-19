En attendant sa sortie en début d'année prochaine, Exodus donne un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans de space opera vidéoludique à la Mass Effect.

Depuis quelques mois, le studio Archetype Entertainment a sporadiquement présenté différentes séquences de gameplay de son très attendu RPG de science fiction baptisé Exodus, qui doit sortir courant début 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series. Après une courte vidéo centrée sur l'infiltration publiée le mois dernier, on sait désormais quand on aura droit à une présentation plus exhaustive du titre, et l'échéance approche à grands pas.

Exodus bientôt sur le pas de tir pour nous mettre des étoiles plein les yeux

À défaut d'un Mass Effect 5 qui n'est pour l'instant qu'un lointain rêve, son alternative par des vétérans de BioWare sous la bannière Archetype Entertainment, nom de code fort à propos Exodus, est quant à lui nettement plus palpable. Alors que son studio prévoit de nous faire découvrir son univers de science-fiction spatial courant début 2027, on savait qu'une longue présentation de gameplay allait avoir lieu prochainement dans le cadre du Summer Game Fest 2026.

On a désormais une fenêtre plus précise pour ce rendez-vous donné par Exodus à ne pas manquer pour les amateurs de ce genre d'expérience. Tandis que le titre s'était fait connaître via une précédente édition du Futures Games Show, c'est à nouveau en lien étroit avec celui à venir cette année qu'on aura droit à cette fameuse « révélation extensive de gameplay » pour le titre très attendu d'Archetype Entertainment. Celle-ci aura en effet lieu juste après le Future Games Show qui démarrera sa diffusion en direct le samedi 6 juin 2026 à 21 heures chez nous.

D'une durée d'environ une heure, il sera donc suivi immédiatement après par une longue présentation du gameplay d'Exodus, soit dans les alentours de 22 heures chez nous. En plus des courts extraits partagés ces derniers mois, nous devrions donc avoir un aperçu complet de ce que proposera le jeu, avec probablement en prime une date de sortie plus précise. Naturellement, il sera possible de retrouver ladite présentation sous forme de rediffusion via différents canaux comme les chaînes YouTube officielles du Future Games Show ou directement celle d'Exodus, pour celles et ceux ne pouvant pas y assister en live.

Source : Future Games Show sur YouTube