Exodus se présente comme une vraie alternative à un Mass Effect 5 qui ne donne même plus de nouvelles. Et si le jeu nous vend pas mal de rêve à chacune de ses sorties, la dernière annonce a jeté un froid auprès des joueurs.

Mass Effect 5 se fait attendre et ne donne malheureusement pas de nouvelles, mais les fans ont déjà les yeux rivés sur Exodus, un concurrent de poids. Chaque vidéo, information ou séquence de gameplay met presque systématiquement l'eau à la bouche des joueurs, sauf la dernière nouvelle en date concernant la création de personnage. Le studio a détaillé ce qu'il sera possible de faire et c'est une déception pour beaucoup d'amateurs de RPG.

Exodus déçoit à cause de son éditeur de personnage

Là où la plupart des RPG proposent de vastes possibilités de personnalisation, Exodus préfère proposer des personnages prédéfinis et l'on ne pourra modifier que quelques paramètres comme le sexe, les cheveux, la pilosité faciale, le maquillage ou encore les tatouages. L'annonce a été faite sur Reddit lors d'un point régulier concernant le développement et tout ce qui gravite autour du jeu. Le studio explique que cette décision est un choix créatif, celui de proposer un personnage plus défini que ce que la plupart des RPG proposent habituellement.

Vous aurez donc droit à un éditeur de personnage plus classique que la moyenne avec « des options prédéfinies plutôt qu'un créateur de personnage entièrement conçu avec des curseurs » comme l'expliquent les développeurs. « Jun aura donc une apparence plus définie » déclare le studio, en listant les quelques options de personnalisation qui permettront de changer plusieurs choses comme « la coiffure, la barbe, la couleur des cheveux et des yeux, le maquillage et les tatouages. » Le studio a annoncé que de plus amples informations et une présentation en détail seront dévoilées dans les prochains mois.

Une déception pour les joueurs qui en demandaient plus

Les joueurs n'ont pas vraiment bien pris la nouvelle, beaucoup se disent désormais déçus par cet Exodus qui promettait tellement plus. « C'est vraiment dommage » affirme un joueur sur Reddit, un autre trouve ça « vraiment décevant » sur X également, tandis qu'un joueur réclame au moins un maximum d'options pour ne pas avoir le même personnage que tout le monde. Pour rappel, le jeu nous proposera d'incarner Jun, un personnage qui voyagera à travers la galaxie dans l'espoir de sauver l'humanité. On nous promet énormément de choix aux conséquences importantes, mais aussi la gestion d'une escouade et des relations entre les différents personnages que l'on pourra rencontrer. Un jeu à la Mass Effect donc, à la différence qu'Exodus aura moins de personnalisation.

Exodus pourrait être un RPG différent des autres

L'une des forces des grands RPG comme Exodus réside dans leur liberté de construction du personnage, ce qui passe notamment par la création de ces derniers. Les jeux proposent alors en général un éditeur de personnage poussé la plupart du temps. Dans un Mass Effect par exemple, il est possible de choisir le sexe de son avatar, mais également d'en créer chaque trait corporel à l'aide d'une batterie d'options. La plupart des grands jeux du moment proposent même de vastes options de personnalisation à l'aide de curseurs précis permettant tout un tas de folies, mais Exodus en a décidé autrement. Le jeu pourrait donc être relativement différent des autres en proposant certainement un personnage plus construit, peut-être même dont l'écriture sera un poil plus dirigiste que ce que l'on a l'habitude de voir dans ce genre de jeu. Verdict à sa sortie en 2027.

source : Reddit