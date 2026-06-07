James Ohlen, qui a notamment travaillé sur des titres légendaires de BioWare comme Baldur's Gate 2 ou encore Knights of the Old Republic, a quitté le studio en 2018 pour cofonder Archetype Entertainment en 2019, pour lequel il a assuré le poste de directeur sur Exodus, un titre extrêmement prometteur qui se présente à bien des égards comme l'héritier spirituel de la légendaire trilogie Mass Effect. En décembre dernier, il a toutefois annoncé son départ du studio en plein développement, et a récemment expliqué les raisons de cette décision clairement pas prise à la légère.

L'ancien directeur Exodus se confie sur les raisons de son propre exode du projet qu'il a cofondé

Lorsqu'il a quitté Archetype Entertainment, James Ohlen avait évoqué un burnout. Avec le recul, il a expliqué dans une interview auprès de PC Gamer que cumuler les fonctions de directeur du studio et de responsable créatif de Exodus, le premier jeu du studio, était un double fardeau trop lourd à porter. « J'ai toujours dit à tout le monde que je ne devrais jamais être le directeur d'un studio car ça me tuerait. Et ça m'a presque tué. J'ai été au bord du gouffre pendant six ans ».

L'ancien directeur d'Exodus précise ensuite pourquoi porter ses deux casquettes était pour lui parfaitement incompatible. « En tant que créatif, on s'attache à absolument tout. En tant que directeur de studio, on doit constamment remanier son projet, le découper en morceaux et faire face à des critiques incessantes. Je ne me remettrai certainement pas dans cette situation, ce n’est pas un environnement sain ».

Son départ en plein milieu du développement d'Exodus n'est hélas pas la première fois qu'il a dû arrêter les frais pour le bien de sa santé mentale. En 2018, il avait en effet quitté BioWare, car Electronic Arts avait refusé ses plans pour rebooter le MMO Star Wars The Old Republic. « À la fin, je me sentais comme une personne complètement inutile et beaucoup trop bien payée pour ça ». Il espérait que les choses changeraient en cofondant Archetype et Exodus, mais ce ne fut visiblement pas le cas. « Je me suis peut-être bercé d'illusions en pensant que je ne mourrais pas intérieurement cette fois. Mais oui, c'était tout simplement insupportable ».

À l'issue de son entretien avec PC Gamer, il confie avoir reçu plusieurs offres après avoir quitté le développement d'Exodus. « Je suis plutôt franc avec eux, en leur disant qu'ils n'ont probablement pas besoin de moi en ce moment. Mais je vais probablement bientôt changer d'avis. Je suis sûr que je me laisserai encore convaincre de créer un autre studio de jeux vidéo – avec tous les problèmes que cela implique ». Espérons pour lui que cela ne se reproduira toutefois pas.

© Archetype Entertainment

Source : PC Gamer