En parallèle de la tragique annulation de Mass Effect 5, Exodus a redonné des nouvelles rassurantes en répondant à une demande insistante des joueurs.

Avec l'annonce choc récente de la fermeture de BioWare et par extension de l'annulation de Mass Effect 5, Exodus représente plus que jamais le nouvel espoir de replonger dans un space opera vidéoludique à la hauteur de la légendaire trilogie originale de Shepard. En attendant sa sortie désormais extrêmement surveillée le 7 avril 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series, son studio a justement partagé une nouvelle vidéo suggérant qu'ils ont bien entendu les retours de la communauté en changeant notamment l'apparence de la version masculine de Jun, le personnage qu'on va incarner.

Quel est le changement récemment dévoilé autour du héros d'Exodus ?

Compte tenu du pedigree d'Archetype Entertainment, le studio derrière Exodus, comptant de nombreux vétérans de la trilogie Mass Effect, leur titre à venir l'année prochaine représente désormais une des rares alternatives au légendaire space opera vidéoludique de feu BioWare. Cependant, le personnage qu'on y incarne, Jun, ne faisait pas vraiment l'unanimité au sein de la communauté de joueurs l'attendant de pied ferme et manquait définitivement de la prestance d'un Shepard.

Archetype Entertainment semble avoir pris à cœur les critiques des joueurs à propos de l'apparence de la version masculine du protagoniste principal d'Exodus. La chaîne YouTube officielle du jeu a ainsi accueilli, à peu près dans le même temps que la terrible annonce de la fermeture de BioWare et l'annulation de Mass Effect, une nouvelle vidéo présentant donc la nouvelle apparence de la version masculine de Jun.

Le personnage qu'on incarnera dans Exodus présente ainsi un visage de base plus fin, jeune et expressif, un teint peut-être plus naturel et une chevelure plus courte. Pour celles et ceux qui attendent de voir la version féminine, il faudra cependant repasser plus tard.

Pourra-t-on pleinement personnaliser l'apparence de Jun ?

Si de nombreux fans de Mass Effect avaient adoré les apparences de base de Shepard masculin et féminin, d'autres avaient également apprécié le fait de pouvoir totalement personnaliser le visage de son avatar. De ce qu'en a dit Archetype Entertainment, la même chose ne sera a priori hélas pas possible dans Exodus. Le visage de Jun devrait en effet globalement rester le même, et il sera seulement possible de changer quelques éléments comme la chevelure, ajouter des cicatrices ou d'autres marques distinctives, mais pas l'intégralité de ses traits.

Archetype Entertainment a toutefois prouvé avec cette nouvelle apparence de la version masculine du héros d'Exodus qu'ils prennent une attention certaine aux retours des joueurs. Il se pourrait donc qu'ils proposent finalement un système de personnalisation de Jun plus poussé qu'escompté. Mais compte tenu du fait que le jeu sort désormais dans moins de 6 mois, un tel changement drastique de game design paraît peu probable. Dans le pire des cas, gageons que des moddeurs sauront trouver une parade, en tout cas sur la version PC du titre, après son lancement extrêmement attendu maintenant qu'on sait que l'étoile Mass Effect 5 est très probablement éteinte à jamais.

Source : Exodus sur YouTube