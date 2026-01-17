Deux univers d'apparence opposés se rejoignent à leur manière dans un nouveau titre qui mélange un peu de Cyberpunk 2077 à un peu de Red Dead Redemption.

Vous avez terminé Red Dead Redemption et Cyberpunk 2077 ? Vous ne savez plus à quoi jouer mais aimeriez retrouver ce frissons de l'aventure, entre western à l'ancienne et univers futuriste ? La solution à votre problème pourrait bien s'offrir à vous prochainement. Un nouveau jeu très prometteur attire l'attention du public et pourrait bien capter également la vôtre avec sa récente démonstration de gameplay.

Le parfait mélange entre Red Dead et Cyberpunk ?

Quand on parle de studio polonais, on pense en premier lieu à CD Projekt, les développeurs des jeux The Witcher et du fameux Cyberpunk 2077. Pourtant, le pays est un vivier de créateurs en tout genre, à l'instar de l'équipe de Paradark Studio. Depuis ses bureaux de Cracovie, elle planche actuellement sur un titre qui pourra rappeler la dernière production de leurs illustres confrères, mais aussi d'un certain Red Dead Redemption né outre-Atlantique.

Si vous aimez l'esprit western à la Red Dead Redemption 2 et les univers rétrofuturistes, alors gardez un œil attentif sur ExeKiller. Ce FPS en développement vous immergera dans une version post-apocalyptique du New York de 1998, ici semblable à un désert depuis que le désastre du Grand Feu ravage le monde. Alors que l'anarchie règne au sein des derniers bastions de la civilisation, vous incarnerez un chasseur de prime à la recherche de puces électroniques particulièrement précieuses.

Les premières images donne la sensation d'un univers à la Red Dead, mais aussi d'un mélange entre Fallout et Blade Runner par son approche futuriste. En revanche, le gameplay semble davantage se rapprocher de Cyberpunk 2077. D'une part, il adopte une vue à la première personne. D'autre part, ExeKiller est un vrai shooter qui use aussi de la technologie pour explorer les environnements ou venir à bout de ses adversaires. Ce pourrait bien être une future pépite à découvrir sur PC, notamment via Steam. Il ne reste plus qu'à attendre la date de sortie maintenant.