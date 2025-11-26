Le Black Friday est une aubaine pour deux profils bien distincts. D’un côté, les joueurs, qui attendent cette période incontournable des bonnes affaires pour étoffer leur collection. Si les offres sont nombreuses sur les boutiques digitales, il en va autrement pour les versions physiques. De l’autre, les plus prévoyants, qui profitent de ce fameux vendredi noir pour anticiper leurs achats de Noël. Et cette année encore, les PS5 devraient être nombreuses sous les sapins, accompagnées des jeux qui vont avec. Si vous vous retrouvez dans l’un ou l’autre de ces cas, sachez que quatre des meilleures exclusivités PlayStation sont bradées à plus de 50 % pendant le Black Friday 2025.

Quatre exclus PS5 à prix cassé pour le Black Friday 2025







Quatre excellentes exclusivités PS5 sont proposées à prix cassé dans leur version physique à l’occasion du Black Friday 2025. Chacune s’impose comme un incontournable pour quiconque possède, ou va recevoir, une PS5. À commencer par The Last of Us Part 1, remake du chef-d'œuvre de la PS3, sublimé dans une version modernisée. Horizon Zero Dawn et Ghost of Tsushima font également partie des nouvelles licences phares du catalogue PlayStation, et tous deux bénéficient de versions enrichies, incluant leurs DLCs. Enfin, Marvel’s Spider-Man 2, indispensable pour tout fan de super-héros, reste remarquable grâce à sa fluidité exceptionnelle. Quatre titres incontournables du catalogue PS5, donc, qui sont à prix cassé lors du Black Friday 2025.

