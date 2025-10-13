En exclusivité sur Gameblog, voici trois nouvelles cartes Pokémon de l'extension Méga-Évolution : Flammes Fantasmagoriques ! L'une d'entre elles fait d'ailleurs partie des plus rares et puissantes de cette nouvelle collection.

Si vous êtes fans du JCC pokemon, le jeu de carte à collectionner officiel, vous vous êtes certainement déjà rués dans les magasins pour la sortie du nouveau set Méga Évolution fraîchement sorti. Des évolutions ultimes que l'on pourra également retrouver dans Pokemon ZA, D’ici le mois de novembre, vous pourrez y retourner pour l’arrivée de l’extension Flammes Fantasmagoriques, qui mettra à l’honneur de nouvelles Méga-Évolutions, mais aussi des pokemon EX qui feront leur première entrée dans le jeu de cartes. En exclusivité sur Gameblog, on vous fait découvrir trois de ses nouvelles cartes à collectionner.

Une nouvelle extension déjà annoncée pour le JCC Pokemon

Il faudra patienter jusqu’au 14 novembre prochain pour mettre la main sur l’extension Méga Évolution : Flammes Fantasmagoriques du JCC Pokemon en version française. Les créatures de type Feu et Obscurité seront les grandes stars de cette nouvelle fournée de cartes. On attend notamment Méga-Dracaufeu X ou encore Méga-Ectoplasma, mais aussi un bon nombre de nouveaux pokemon EX. En exclusivité sur Gameblog, on vous présente d’ailleurs l’une d’entre elles en version française.

Au total, voici les grosses nouveautés que vous pourrez retrouver dans l’extension Méga Évolution : Flammes Fantasmagoriques :

6 Pokemon-ex Méga-Évolution

4 Pokemon-ex

13 « illustration rare »

17 Pokemon-ex Méga-Évolution, cartes Dresseur et cartes Énergie « ultra rare »

5 Pokemon-ex Méga-Évolution et cartes Supporter « illustration spéciale rare »

La nouvelle extension à venir en novembre en France

Trois nouvelles cartes, dont une surpuissante, révélées en exclusivité

C’est tout d’abord un Mimiqui que l’on vous dévoile. Une carte commune qui vous permettra de piocher facilement grâce à Appel à la Famille, tout en infligeant quelques dégâts pour un coût réduit avec l’attaque Griffe. La seconde carte révélée en exclusivité ici est un Feuforêve, un pokemon très apprécié des fans. Ce dernier servira avant tout de base pour le faire évoluer et peut infliger de petits dégâts avec Rancune Mesquine.

C’est d’ailleurs l’évolution de ce dernier, une carte très rare, que l’on vous dévoile en exclu dans nos colonnes : Magirêve EX.

Une créature puissante à 260 points de vie, capable d’infliger de lourds dégâts pour un coût relativement bas en énergie avec son attaque Hexa-Magie. Comme si ça ne suffisait pas, elle permet aussi de piocher jusqu’à détenir six cartes en main. Magirêve EX a également un talent intéressant qui vous aidera à contrôler votre adversaire. Prose Tourbillonnante rendra systématiquement confus le pokemon adverse lorsque celui-ci entrera sur le Poste Actif lors d’un changement. Une carte plutôt puissante, donc.