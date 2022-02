Evil Dead The Game n'est pas un jeu qui se prend au sérieux comme on peut le voir dans la nouvelle bande annonce ci-dessus. Le jeu est entièrement jouable à quatre en coopération et bien évidemment vous devrez faire face à des hordes maléfiques. Ash, Cheryl, Scotty, Lord Arthur, Kelly Maxwell et Pablo Simon Bolivar seront de la partie et pourront librement faire partie de VOTRE aventure.

Chérie, ca va couper !

La nouvelle bande annonce est surtout là pour fêter dignement le début des précommandes qui viennent tout juste de débuter sur les différents stores sur PC, PS4, PS5, Xbox One/Series et Nintendo Switch. Evidemment le jeu est prévu pour le vendredi 13 mai 2022. Car après tout, quoi de mieux qu'une date aussi symbolique ?

Espérons que les films cultes de Sam Raimi soient respectés et que le jeu soit à la hauteur des espérances. En tout cas, niveau violence et gore ainsi qu'atmosphère, on semble clairement être dans la droite lignée.

Wait and see.