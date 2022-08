Leslie Benzies, ancien producteur sur la franchise GTA, a partagé un aperçu de son futur gros monde ouvert, Everywhere. Un titre qui veut offrir une expérience personnalisée aux joueurs.

Après avoir fondé son studio en 2016, Leslie Benzies, une des figures de Rockstar Games, a levé des fonds pour un projet ambitieux. Ce projet, c'est Everywhere.

Everywhere, une expérience sur-mesure

Si le soft s'inspire de Ready Player One, la direction artistique et les passages en TPS font penser à Fortnite. Oui, la comparaison ne va pas plaire à tout le monde. Le titre a été présenté par son créateur comme un jeu qui va brouiller la frontière entre la réalité et le monde virtuel.

Everywhere mélange de façon transparente le jeu, l'aventure, la créativité et la découverte dans une toute nouvelle expérience de jeu multi-monde. Il redéfinit la manière dont les joueurs se connectent les uns aux autres et au monde numérique qui les entoure.

Vaste programme ! Ce monde décrit comme unique vous laissera créer, partager ou simplement rejoindre des amis. Leslie Benzies et ses équipes veulent que les joueurs conçoivent leur propre expérience. Qu'ils soient ce qu'ils veulent être.

La première bande-annonce dévoile des extraits avec divers environnements. On a une forêt, une ville futuriste, un décor de lave ou encore un paysage désertique. Voilà ! Maintenant pour comprendre vraiment le projet, on repassera.

Everywhere sera disponible en 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.