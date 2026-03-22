15 ans après la sortie de Skyrim, les joueuses et joueurs PC peuvent découvrir une nouvelle expérience qui vous rappellera l'ambiance du jeu de Bethesda. C'est à découvrir maintenant.

Difficile d'également l'aura d'un jeu tel que Skyrim. Cela dit, si on peut re-goûter à une aventure d'une telle sorte aujourd'hui, on ne dit pas non. Surtout que les studios ne manquent pas d'imagination en la matière. Bien sûr, les action-RPG ne sont pas ce qui manque de nos jours, preuve en est la sortie cette semaine de Crimson Desert. Mais si vous cherchez quelque chose qui sort un peu du lot, qui se rapprocherait plus d'un jeu en voxel bien connu dans son apparence, alors on a ce qu'il vous faut.

Skyrim rencontre Minecraft dans un nouveau

L'heroic fantasy est un terrain de jeu passionnant dans le paysage vidéoludique. Cela dit, certains réclament parfois un peu plus de nouveauté, cherchant à retrouver le plaisir qu'ils ont pu connaître sur des jeux comme Skyrim, mais sous une forme un peu différente. Un nouveau jeu indé pourrait bien être le Graal pour ces derniers. Entre univers médiéval magique et graphismes à la Minecraft, le potentiel est bien là.

Si Skyrim et Minecraft fusionnaient, cela donnerait Everwind. Enjoy Studio vient d'ouvrir l'accès anticipé de ce nouveau titre au croisement des genres. D'une part, il se présente comme un RPG à la première personne avec une aventure médiévale épique. D'autre part, il prend place dans un environnement en voxel qui a tout d'un véritable bac à sable pour les joueuses et joueurs.

Jouable en solo ou en multi, Everwind allie le sens de l'aventure à la Skyrim à la liberté et la survie de Minecraft. Déjà réjouissant visuellement, il pourrait être l'une des vraies bonnes surprises de cette année 2026. L'early access est disponible sur PC, via Steam, pour 24,99 € (et si vous l'achetez avant le 1er avril, profitez d'une remise de 10 %). Notez en outre qu'il est encore en cours de développement, il pourrait avoir encore beaucoup à proposer sur le long terme.