Une belle nouveauté s'annonce pour les fans d'expérience à la Animal Crossing et Stardew Valley. Si vous êtes un amateur du genre, alors vous pouvez l'ajouter dès maintenant à votre wishlist.

Titres phares en matière de simulations de vie cosy, Animal Crossing et Stardew Valley voient de plus en plus de propositions lorgner sur leur modèle. Certaines vont même jusqu'à mêler les spécificités de chacun de ces deux leaders, laissant entrevoir ce qui pourrait être le jeu ultime pour les fans du genre. La preuve avec un nouveau titre sur lequel beaucoup vont assurément garder un œil. Vous feriez peut-être bien d'en faire autant pour ne pas manquer sa sortie.

Le jeu ultime pour les fans d'Animal Crossing et de Stardew Valley ?

D'un côté, nous avons Animal Crossing. Cette simulation de vie signée Nintendo vous plonge dans un univers de réconfort, où vous, seul être humain à l'horizon, vivez au milieu d'animaux anthropomorphe avec lesquels vous lier d'amitié. De l'autre côté, Stardew Valley mise lui aussi sur une expérience cosy, mais en décuplant vos activités : au-delà de la déco et des échanges avec vos concitoyens, vous êtes invité à entretenir votre ferme, explorer des donjons et, pourquoi pas, trouver l'amour. Et si on vous disait qu'Everbloom pourrait mélanger un peu de tout ça ?

Production indépendante du studio Torbie, Everbloom s'est annoncé en août 2024. Relativement discret jusqu'ici, il s'est dernièrement offert un petit coup de projecteur sur les réseaux sociaux grâce à la tendance « You will like our indie game if you've played these games » (littéralement « Vous aimerez notre jeu indé si vous avez joué à ces jeux »). Parmi les titres cités par le studio, nous retrouvons Animal Crossing, Stardew Valley et Dinkum.

Et pour cause, Everbloom se présente comme un jeu de ferme comme Stardew Valley, mais avec une petite touche craquante à la Animal Crossing avec un style graphique cartoon en 3D qui rappelle effectivement Dinkum. La promesse de Torbie est de vous faire incarner un animal très mignon qui doit gérer une exploitation agricole. Cultiver vos terres, élever des animaux et explorer le monde... Voici tout ce que vous pourrez faire dans ce nouveau titre indé à surveiller. Qui plus est, l'expérience pourra se vivre en solo ou en co-op en ligne jusqu'à 4 joueurs. Pas de date de sortie pour le moment, mais vous pouvez ajouter le jeu à votre liste de souhait sur Steam pour ne manquer aucune actualité.