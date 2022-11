Eve Online est un peu un jeu à part dans le monde du jeu vidéo. Notamment grâce à sa longévité assez hors norme de 20 ans (2023), soit 1 de plus que World of Warcraft. Mais aussi car il s'agit d'un MMO avec ses propres codes et une communauté très RP permettant d'apporter au jeu sa propre histoire.

EVE Online Uprising débarque

Dans ce contexte, le studio CCP Games dévoile EVE Uprising avec pas mal de contenus au programme :

L’appel aux armes va résonner aux quatre coins de New Eden ! CCP rebat les cartes en bouleversant complètement les lignes de front, en plus d’ajouter 16 vaisseaux Navy inédits à la large flotte déjà disponible. Chaque empire recevra de nouvelles frégates, croiseurs de guerre, destroyers et autres dreadnoughts permettant aux Capsuliers de profiter de nouvelles manières de combattre, d’explorer et d’interagir avec le monde. Chacun et chacune peut trouver sa place dans cet univers en constante évolution.

Cette partie de l'extension vise à faire évoluer Factional Warfare vers un style de combat plus intense. En somme, il y a plus d'incitations à soutenir et à combattre pour votre empire préféré, un plus large éventail d'opportunités pour contribuer à l'effort de guerre et de nouveaux événements sont aussi introduits, créant plus de possibilités pour les empires de donner des objectifs de campagne à ceux qui s'enrôlent. Une petite révolution pour le système de conflits.

Cette extension de EVE est aussi l'opportunité d'améliorer significativement la qualité visuelle du MMO avec un meilleur taux de rafraîchissement, de nouvelles options de localisation, l'amélioration des ombres et du rendu de l’ensemble des ressources d’EVE.

Enfin l'arc narratif continue également à faire avancer l'histoire dans le jeu.