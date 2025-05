C’est désormais officiel, Europa Universalis 5 existe, et il s’annonce énorme. Après des mois de rumeurs et de teasing sous le nom de code "Project Caesar", Paradox Interactive a enfin levé le voile sur le successeur d’un des jeux de stratégie les plus influents de ces dix dernières années. Et cette fois, Paradox Interactive voit les choses en grand.

Un terrain de jeu encore plus vaste pour Europa Universalis 5

Europa Universalis 5 couvre 500 ans d’histoire, de 1337 à 1837. Autrement dit, vous pourrez façonner le destin d’une nation à travers des événements majeurs comme la Renaissance, l’Âge des découvertes, la Révolution française ou encore l’essor industriel. Le tout, dans un monde repensé pour être plus grand, plus détaillé et plus réaliste que jamais.

La carte promet d’être la plus précise jamais créée par Paradox. Relief, rivières, montagnes, détroits... Chaque détail comptera, notamment en combat. L’environnement aura un vrai impact stratégique, rendant chaque partie plus immersive.

Des populations qui comptent vraiment

La grande nouveauté de Europa Universalis 5, c’est l’introduction des "pops", un système déjà vu dans Victoria 3. Ici, chaque population a une culture, une religion, une classe sociale, et joue un rôle actif dans l’économie du pays. Ces groupes vivants travaillent dans des fermes, des ateliers ou des manufactures. Ils produisent des ressources, nourrissent vos armées, et influencent directement vos décisions. Il faudra jongler avec leurs besoins, leurs demandes, et parfois leur accorder des privilèges pour garder le pouvoir. Un vrai jeu d’équilibriste.

Comme toujours dans la série, vous choisissez votre propre voie. Diplomatie, guerre, commerce, colonisation… À vous de décider. Mais cette fois, votre progression se fera à travers six grandes ères : traditions, Renaissance, découvertes, information, absolutisme, et révolution. Chaque âge apporte de nouvelles idées, institutions et technologies. Par exemple, en adoptant tôt la colonisation, vous pourrez prendre de l’avance sur les autres puissances lors de l’Âge des découvertes.

Le jeu Europa Universalis 5 est en développement depuis cinq ans chez Paradox Tinto, un studio basé à Barcelone. L’équipe est composée de fans, de moddeurs expérimentés et de vétérans du genre. Leur objectif ? Créer le jeu de stratégie le plus complet jamais conçu. Et ça se ressent. Le trailer promet une expérience plus riche, plus vivante, où chaque choix aura un impact réel sur l’avenir de votre nation.













Source : Paradox Interactive