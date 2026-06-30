Certains tenteront peut-être de vous convaincre du contraire, mais qu’on le veuille ou non, c’est désormais irréfutable : le jeu vidéo possède de nombreuses vertus. L’Organisation Mondiale de la Santé, par exemple, évoquait il y a quelques temps les bénéfices que pouvait avoir notre médium préféré contre le vieillissement, en réduisant notamment le déclin cognitif du cerveau. Et c’est loin d’être le seul avantage que l’on peut en tirer puisqu’à en croire une nouvelle étude, certains jeux auraient également la capacité de prévenir les symptômes de la dépression.

Les jeux de sport, un bon remède contre la dépression

C’est tout du moins les résultats mis en avant par une nouvelle étude chinoise, menée par l’Association de l’enseignement supérieur de Jilin, qui a cherché à déterminer si la dépression subclinique pouvait être traitée à l’aide de jeux vidéo incitant par exemple le joueur à faire de l’exercice. Des jeux comme Ring Fit Adventure sur Nintendo Switch, notamment, ou encore potentiellement Nintendo Switch Sports Resort, annoncé par l’éditeur japonais à l’occasion du dernier Nintendo Direct pour une sortie en fin d'année.

Basée sur des recherches antérieures, qui ont montré que l’activité physique pouvait permettre d’atténuer les symptômes dépressifs chez les personnes concernées, l’étude a ainsi cherché à déterminer « si les jeux d’activité physique sur des plateformes telles que la Nintendo Switch pouvaient améliorer la motivation et la participation à l’activité physique ». En sachant qu’il peut parfois être difficile pour les personnes atteintes de dépression de réussir à conserver un rythme de vie actif ou régulier.

Une nouvelle étude dévoile des résultats prometteurs

Pour ce faire, 84 adultes atteints de dépression subclinique ont ainsi été séparés en deux groupes. Le premier, composé de 42 personnes, a été invité un suivre un programme de huit semaines consistant à jouer à Ring Fit Adventure pendant environ une heure, deux à trois fois par semaine. Le second, lui aussi composé de 42 personnes, a quant à lui été invité à poursuivre ses activités habituelles. Et les résultats sont sans appel : le premier groupe a témoigné d’une « réduction nettement plus importante des symptômes à tous les moments de l’étude ».

Les résultats évoquent également « une amélioration significative » de la qualité du sommeil et des troubles de l’anxiété de ces personnes, qui ont ouvertement déclaré que Ring Fit Adventure leur avait permis de se sentir mieux dans leur tête comme dans leur corps ; en plus de les aider à tenir plus facilement une certaine routine. « Ces résultats suggèrent que les plateformes d’exergaming dans le commerce pourraient constituer des outils accessibles et motivants pour un accompagnement précoce en matière de santé mentale », conclut alors l’étude. Voilà qui intéressant.

Source : JMIR Publications