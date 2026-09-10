Le Nintendo Direct a levé le voile sur un nouveau JRPG en H2-D2, Eternal Anima, qui a déjà tout pour plaire aux fans de Final Fantasy et de Chrono Trigger.

Le genre du JRPG revient décidément en force, comme en témoigne l'annonce d'Eternal Anima lors du dernier Nintendo Direct. Ce nouveau jeu signé Marvelous s'inscrit non seulement dans la tendance des jeux rétro en HD-2D, mais en plus il propose un concept qui pourrait bien faire de l'œil aux fans de Final Fantasy et, surtout, de Chrono Trigger. On vous explique tout.

Un nouveau JRPG en H2-2D prometteur annoncé au Nintendo Direct

Le Nintendo Direct du 9 septembre nous en a mis plein les yeux avec toutes ses annonces. Parmi elles, il y en a une qui devrait avoir retenu l'attention des fans de JRPG. Il s'agit du reveal d'Eternal Anima, un jeu de fantasy en monde ouvert avec des combats au tour par tour. De quoi plaire aux fans de la première de Final Fantasy !

À ce titre, ce Eternal Anima nous paraît être un jeu dans l'ère du temps. Non seulement il adopte des graphismes en HD-2D très tendance ces derniers temps comme en témoignent même de grosses licences comme Dragon Quest, mais en plus il fait honneur aux JRPG d'antan en faisant le pari de proposer du tour par tour.

En plus de cela, Eternal Anima va nous faire voyager à travers les époques. Grâce à cela, vous pourrre percer le mystère derrière une histoire ancestrale au royaume d'Urvis Ael. Alternez entre passé et présent pour répondre à des questions qui pourraient bien remettre en question les croyances de votre héros. C'est le genre de contexte qui pourrait rappeler de bons souvenirs aux fans de Chrono Trigger ou plaire aux adeptes du récent The Adventures of Elliot. Un JRPG à surveiller l'année prochaine.

Où et quand sortira Eternal Anima ?

Entre les Fate, Story of Seasons, Rune Factory et autre No More Heroes, Marvelous est non seulement un studio prolifique mais aussi touche à tout. Il le prouve une nouvelle fois avec l'annonce de Eternal Anima, qui sera à coup sûr l'un des JRPG à ne pas manquer l'an prochain :

Date de sortie d'Eternal Anima : 4 mars 2027

: 4 mars 2027 Plateformes : PC, PS5, XBOX Series X|S et Nintendo Switch 2