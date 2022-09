Et si les meilleurs jeux de ces dernières années étaient sortis sur PS1 ? Un fan s'est posé la question et s'est amusé à imaginer leur jaquettes à l'ancienne. Le résultat et de qualité.

On le sait, les fans ont du talent. Entre les mods plus fous les uns que les autres, des demakes de toute beauté, des créations en tout genre qui ne manquent pas de créativité … on vous partage régulièrement quelques perles façonnées par les joueurs eux-mêmes. Celle du jour part d’une question simple : et si God of War, The Last of Us ou encore Uncharted 4 étaient sortis sur PS1 ?

Les meilleurs jeux de ces dernières années version PS1

Les jaquettes des jeux PS1 à l’époque, c’était quelque chose. Un fan nostalgique s’est amusé à imaginer ce que pourraient donner celles des titres les plus récents s’ils étaient sortis à l’époque de la toute première PlayStation. Le résultat est propre, joli et très convaincant. Son auteur, connu sous le pseudo M_S_1, explique avoir puisé son inspiration sur des concept arts des titres en question car ils sont plus « intemporels ». « Le modèle in-game d’un personnage avec les graphismes modernes aurait l’air plutôt choquant pour l’époque » a-t-il expliqué.

Régulièrement, des fans s’amusent à imaginer ce que donneraient les jeux d’aujourd’hui s’ils étaient sortis sur la PS1. Cyberpunk 2077, Bloodborne, Assassin’s Creed ou encore Resident Evil 4 ont eu le droit à leurs demakes très réussis. Même son de cloche du côté de Portal recréé à la sauce N64 ou encore Zelda Breath of The Wild sur NES que Nintendo s’était empressé de faire supprimer.