God of War Ragnarok fait partie des plus beaux jeux sur PS5 et PS4. Mais à quoi aurait-il ressemblé sur PS1 ? Un youtubeur répond à cette question avec une vidéo maison.

Les demakes sont l'art de prendre un jeu moderne et de lui coller des graphismes old-school. Et ils sont légion sur la Toile. God of War Ragnarok, la sortie de ce mois de novembre, y a eu le droit aussi.

God of War Ragnarok en version PS1, ça donne ça

Après les jaquettes PS1 d'Uncharted, The Last of Us et GOW, voici le demake de God of War Ragnarok. On le doit à Jackarte, un youtubeur qui a pour habitude d'offrir des vidéos de jeux actuels mais en version PlayStation 1. Sur sa chaîne, on peut visionner des remakes inversés pour Silent Hill Townfall, Spider-Man No Way Home, The Witcher 3, Skyrim voire Resident Evil Village.

Pour God of War Ragnarok, il s'est à nouveau inspiré de séquences existantes comme une rencontre entre Kratos et Freya ou Týr, une scène avec le traineau et les loups d'Atreus ou encore un combat avec un gigantesque animal. La 4K et les textures ultra détaillées ont inévitablement été abandonnées pour un rendu plus pixélisé. Ca a son charme même si nous n'échangerions pas un baril de cette œuvre contre le jeu tel qu'il est présenté sur PS5 et PS4.

GOW Ragnarok est sorti depuis une semaine et c'est déjà un succès. Un engouement qui devrait lui permettre de briller durant les Game Awards 2022.