Eric Barone, alias ConcernedApe, a annoncé il y a déjà quelques années son prochain jeu après Stardew Valley. Alors que les fans s'inquiètent du développement, il rassure enfin.

Il y a 10 ans, Eric Barone sortait le jeu de sa vie : Stardew Valley. Encore aujourd'hui, il continue de proposer du nouveau contenu régulièrement sur son cosy farming sim. Pour autant, le créateur, aussi connu sous le pseudonyme ConcernedApe, aimerait bien proposer une autre œuvre. Celle-ci s'annonce sous le nom Haunted Chocolatier, un jeu inédit qui peine toutefois à trouver son chemin jusqu'à nos plateformes. Pour autant, il ne faudrait pas s'inquiéter, au contraire.

Après Stardew Valley, le futur s'annonce radieux (et chocolaté)

Annoncé à l'automne 2021, Haunted Chocolatier reste encore un projet très mystérieux. Jusqu'alors, Barone - ou Ape, comme il aime signé ses prises de paroles -, n'en a donné que de brefs aperçus. On sait par exemple que le jeu proposera une histoire totalement inédite, sans corrélation avec Stardew Valley. D'ailleurs, le développeur tient à remettre les points sur les i après des suppositions de fans loin de la réalité.

Sur le site officiel du jeu, il tient à rassurer : « Non, je ne vais pas abandonner Haunted Chocolatier ». 4 ans et demi après son annonce, les fans s'interrogent. Ils commencent à penser que le développement n'aboutira jamais, voire que ce qui a été produit finirait dans Stardew Valley. Mais Eric Barone tient à rappeler que ce sont deux jeux bien séparés et conçus sur des moteurs différents. Alors s'il venait à laisser tomber son nouveau projet pour une raison quelconque, ne vous attendez pas à voir les assets ou autres être inclus à son hit agricole.

Par ailleurs, il veut aussi rappeler qu'il n'a jamais affirmé que Haunted Chocolatier sortirait au plus tôt en 2030. En revanche, il se rappelle bien avoir dit l'an dernier qu'il espérait le « dans les 5 prochaines années ». Pour autant, ce n'est qu'un horizon hypothétique. Dans son communiqué, il explique qu'il ne « veu[t] pas donner de date » et que « le jeu sortira quand il sera prêt ». Or, cela prend du temps. D'autant plus qu'il travaille en parallèle sur la mise à jour 1.7 de Stardew Valley.

Enfin, Barone reconnaît qu'il a dévoilé Haunted Chocolatier relativement tôt. Cela dit, il a « [s]es raisons ». Bien qu'il ne donne pas de détails, on imagine bien qu'il y a des raisons commerciales derrière. Lui qui ne veut pas être éternellement considéré comme l'homme d'un seul jeu, Stardew Valley, a ainsi démontré qu'il avait d'autres idées en tête et a peut-être pu éveiller le soutien de certains acteurs du milieu.





© ConcernedApe.