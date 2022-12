Epic Games vient donc d'annoncer pour le plus grand malheur des fans, l'arrêt des services en ligne (entendez par là, le multijoueur) de 13 anciens jeux dont une bonne partie provenant uniquement de l'univers Unreal, si cher aux esthètes des FPS.

Epic signe l'arrêt de mort de nombreux serveurs

À partir d'aujourd'hui, Epic commence donc à désactiver les services et serveurs en ligne de jeux jugés obsolètes, dans l'objectif notamment d'uniformiser avec l'Epic Online Services que l'on peut voir sur un certain Fortnite. Avec une liste d'amis, le chat vocal et la mise en relation à des fonctionnalités plus axées sur les développeurs. Voici la liste complète des jeux en question :

1000 Tiny Claws

Dance Central 1-3

Green Day: Rock Band

Monsters (Probably) Stole My Princess

Rock Band 1-3

The Beatles: Rock Band

Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars

Unreal Gold

Unreal II: The Awakening

Unreal Tournament 2003

Unreal Tournament 2004

Unreal Tournament 3

Unreal Tournament: Game of the Year Edition

Epic rajoute :

La plupart des titres seront jouables hors ligne, tandis que certains ne seront plus jouables. Nous nous excusons auprès des joueurs concernés par ces changements. Les titres suivants verront tous les services en ligne désactivés le 24 janvier, après quoi les joueurs pourront continuer à jouer en mode solo ou multijoueur local hors ligne.

La fin d'un gros chapitre de l'histoire des FPS en ligne.