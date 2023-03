Première nouvelle et non des moindres pour les développeurs, Epic Games Store est désormais ouvert à l'auto-édition. Ainsi, pour 100 dollars, (les mêmes frais que Valve facture sur Steam) n'importe qui peut soumettre un jeu à inclure dans la bibliothèque Epic Games Store. Il y a toutefois deux grandes règles à respecter : pas de jeux pornographique et l'obligation pour le multijoueur de proposer du crossplay avec d'autres magasins PC. Ainsi, si vous sortez un jeu multijoueur sur Epic Games Store et Steam (ou un autre magasin PC), vous devez permettre à tout le monde de jouer ensemble, quel que soit l'endroit où le joueur a pu acheter son jeu.

Epic met un taquet à Valve

Le PDG d'Epic, Tim Sweeney a profité de cette nouveauté pour mettre un taquet à Valve sur sa politique de crossplay. Il n'y va pas de main morte, voyez plutôt :

Ils ont une stratégie de verrouillage classique où ils créent ces services qui ne fonctionnent qu'avec leur magasin, et ils utilisent le fait qu'ils détiennent la majorité des parts de marché afin d'encourager tout le monde à proposer des jeux qui ont une expérience brisée dans d'autres magasins. Et nous avons été touché par cela dès le début avec un certain nombre de jeux multijoueurs à venir sur Epic Games Store. Steamworks ne fonctionnait pas sur notre magasin, donc ils avaient soit un ensemble réduit de fonctionnalités multijoueurs, soit aucune, ou ils étaient simplement limités à un public beaucoup plus petit à l'époque du lancement d'Epic Games Store, donc vous aviez beaucoup de multijoueur des jeux qui avaient vraiment l'impression d'être cassés.

La politique d'exclusivités

Alan Wake 2 devrait être une exclu Epic Games Store.

Sweeney a également partagé une mise à jour sur la stratégie d'exclusivité de l'entreprise. Il explique notamment la raison pour laquelle il y a beaucoup moins d'exclusivités sur EGS de nos jours. En fait, Epic a remarqué que seuls les grands/AAA ont vraiment influencé une partie des utilisateurs pour venir sur le store. En revanche, les jeux plus petits n'ont souvent eu aucun impact. Pour faire simple, la plupart des utilisateurs sont restés sur Steam malgré tout forçant Epic à revoir sa façon de faire.