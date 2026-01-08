Comme chaque semaine, l'Epic Games Store offre un ou plusieurs jeux gratuits. Après avoir terminé l'année 2025 en beauté avec un calendrier de l'avent très chargé en jeux gratuits, la plateforme ralentit quelque peu la cadence, mais continue de faire plaisir à ses joueurs. Cette semaine, c'est un petit jeu hyper bien fichu et très addictif qui est offert. Certains l'ont peut-être déjà dans leur bibliothèque cela dit, mais si ce n'est pas le cas, foncez !

Un excellent jeu gratuit de plus offert à l'Epic Games Store

Après le très bon Total War Three Kingdoms et le non moins intéressant WildGate, l'Epic Games Store vous offre un jeu très différent mais qui aura vite fait de vous scotcher à votre écran. Il s'agit de Bloons TD 6, un tower defense qui fait la part belle à la stratégie tout en restant très accessible et attractif. Sous ses airs de jeu mobile, se cache en réalité un titre particulièrement bien ficelé avec une tonne de niveaux à découvrir, plein de modes de jeu, des événements réguliers et tout un tas d'autres choses faites pour vous tenir en haleine.

Vous devrez utiliser toute une armée de petits singes et une multitude de pièges pour empêcher une invasion de ballons toujours plus grands et puissants. Une recette éculée et rapidement addictive, d'autant plus qu'ici, le jeu est très coloré et vraiment dynamique. Il propose également une tonne de possibilités d'évolution et d'améliorations pour alimenter votre progression. Déjà offert sur l'Epic Games Store, certains ont peut-être déjà Bloons TD 6 dans leur collection, si c'est le cas, pourquoi ne pas le relancer pour profiter de ses modes multijoueur qui devraient être surpeuplés avec ce regain d'intérêt soudain, bien qu'ils soient déjà peuplés au quotidien. Comme tous les jeux offerts à l'Epic Games Store, Bloons TD 6 sera offert à partir de 17h le 8 janvier 2026 et ce jusqu'au jeudi 15 janvier 2026 à la même heure.

Oui, Bloons TD 6 est aussi disponible sur l'appli Netflix

Quel sera le prochain jeu gratuit de l'EGS ?

Les prochains jeux gratuits de l'Epic Games Store ne sont pas encore dévoilés pour le moment. Il arrive parfois qu'ils leakent peu avant la grande révélation à 17h, auquel cas nous mettrons cet article à jour évidemment. En attendant, vous pouvez toujours théoriser jusqu'à ce soir. Un nouveau jeu addictif comme Bloons TD 6 ? Un jeu indépendant ou une belle pépite oubliée ? Ou alors peut-être un gros AAA ? Plusieurs surprises ? Le mystère est pour l'heure total et les possibilités nombreuses. Réponse dans la soirée.

Source : EGS