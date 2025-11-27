L’Epic Games Store procède aujourd’hui à sa traditionnelle rotation hebdomadaire et met cette fois en avant un jeu gratuit particulièrement apprécié dans son domaine.

Comme chaque jeudi à 17 heures, l’Epic Games Store met à jour sa sélection de jeux gratuits hebdomadaire. Et cela signifie aussi que les jeux offerts la semaine passée tirent leur révérence. Godzilla Voxel Wars et Zoeti, tous deux gratuits jusqu’au 27 novembre, s’apprêtent donc à quitter la vitrine pour laisser la place à la nouvelle rotation.

Universe for Sale, le nouveau jeu gratuit à récupérer cette semaine

Le nouveau jeu gratuit Epic Games Store ne manque pas d’originalité. Universe for Sale plonge les joueurs dans une station installée au cœur des nuages de Jupiter, un lieu aussi étrange que fascinant où se côtoient marchands excentriques, cultistes inquiétants et orang-outans sapients employés comme dockers. L’ambiance est immédiatement marquante : un bazar suspendu dans l’atmosphère, ravagé par l’acide, où chaque échoppe semble cacher une histoire. L’ensemble repose sur un style visuel dessiné à la main, qui apporte un charme délicatement rétro à ce monde de science-fiction atypique.

Le jeu gratuit Epic Games Store suit Lila, une jeune femme capable de créer des univers miniatures dans la paume de sa main. Un talent incroyable qu’elle explique pourtant avec une simplicité désarmante, comme si elle préparait une tasse de thé. Cette capacité attire l’attention d’un mystérieux maître, intrigué par ce pouvoir presque divin. Mais il n’est pas le seul à vouloir comprendre ce qui se cache derrière ces créations artificielles. La narration de ce jeu gratuit Epic Games Store progresse alors au fil des rencontres, dans un enchaînement de dialogues, de petites découvertes et d’explorations minutieuses de la colonie jupitérienne.

Universe for Sale mise d’ailleurs beaucoup sur cette exploration. Le joueur est invité à parcourir une multitude de lieux rafistolés : garages bondés de mécaniciens surmenés, maisons de thé branlantes, boutiques d’objets étranges… Chaque personnage rencontré, qu’il soit humain, robot, squelette ou singe, possède sa propre histoire, souvent touchante ou décalée. L’ensemble forme une aventure contemplative, presque intime, où l’on se laisse porter par l’atmosphère autant que par le scénario. Une proposition singulière, idéale pour ceux qui aiment les jeux narratifs hors normes, et disponible gratuitement sur l’Epic Games Store pendant une durée limitée. Vous avez en effet jusqu'au 4 décembre pour le récupérer.

Quel sera le prochain jeu gratuit Epic Game Store ?

Comme toujours, il faudra patienter jusqu’à 17h00 pour découvrir le ou les prochains jeux gratuits de l’Epic Games Store… à moins qu’un leak ne survienne avant, comme c’est souvent le cas.