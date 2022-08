Pas de mauvaise surprise cette semaine. Là où la semaine dernière les joueurs se sont affolés en pensant qu’il n’y aurait pas de jeu gratuit sur l'Epic Games Store, mais qui est arrivé un peu plus tard que le créneau habituel, aujourd’hui on sait déjà quoi s’attendre.

Le nouveau jeu gratuit Epic Games Store disponible

Qui dit jeudi dit jeu gratuit. Comme chaque semaine à 17 heures tapantes, l’Epic Games Store propose aux joueurs PC de récupérer un ou plusieurs jeux gratuits. Après le petit retard au démarrage de la semaine dernière, la boutique offre un nouveau titre très bien noté et apprécié des amateurs du genre. Du 25 août 2022 au 1er septembre à 17h (heure française), les joueurs peuvent récupérer Ring of Pain.

Ce nouveau jeu gratuit se présente comme un mélange de deckbuilder, de rogue-like et d’exploration de donjons circulaires générés de façon procédurale. Pour s’en sortir il sera impératif de prendre de bonnes décisions qui pourront s’avérer fatales autrement. En tout et pour tout, le titre propose 25 donjons spéciaux, du butin à tout-va, 50 créatures à maîtriser et plus de 300 objets à débloquer.

Cerise sur le gâteau, les fans de Destiny 2 peuvent également récupérer le pack du 30e anniversaire de Bungie jusqu’au 30 août à 19h sur l'EGS. Il contient un nouveau donjon, le lance-roquette exotique Gjallarhorn, l'ensemble d'armure Chardon, l'équipement, un arsenal et des éléments cosmétiques inspirés du passé de Bungie.

Quels sont les prochains jeux gratuits ?

Et pour la semaine prochaine ? Quel sera le prochain jeu gratuit de l’Epic Games Store ? Ce sera un double cadeau et il va faire des heureux. Ring of Pain sera remplacé par Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition et Submerged : Hidden Depths. Le premier est le dernier opus de la trilogie des aventures de Lara Croft. Cette édition comprend les 7 défis tombeaux des DLC, ainsi que toutes les armes, tenues et compétences téléchargeables.

Le second est quant à lui un jeu indépendant mettant l'action sur l'exploration, le tout sans combat. Le titre a reçu un très bon accueil de la part des joueurs. Ces deux nouveaux jeux gratuits seront disponibles du 1er au 8 septembre à 17h, heure française.