Comme chaque jeudi, l’Epic Games Store donne rendez-vous aux joueurs PC pour récupérer un ou plusieurs jeux gratuits. Après avoir frappé fort avec Shadow of the Tomb Raider, la boutique retourne aux titres plus confidentiels.

Le nouveau jeu gratuit de l'Epic Games Store disponible

C’est l’heure des cadeaux hebdomadaires. Cette semaine, le jeu gratuit de l’Epic Games Store sera placé sous le signe de l’originalité. Hundred Days - Simulation viticole a la particularité de mêler simulation, stratégie, narration et cartes. Dans ce petit titre indépendant, les joueurs incarnent une citadine qui plaque tout pour prendre le contrôle complet d’un vignoble dans un village paisible. A eux de décider quoi produire, comment et quand à chaque tour. Il faudra alors placer les fameuses cartes sur des grilles, puis de vendre sa production. Chaque choix effectué, de la vigne à la vente, influencera la qualité et la quantité du vin produit, mais aussi la réputation de votre petite entreprise.

Ce nouveau jeu gratuit de l’Epic Games Store a reçu un assez bon accueil auprès de ceux qui l’ont essayé. Il sera par ailleurs accompagné d’un petit cadeau bonus : le Pack de lancement Epic de Realm Royale Reforged. Ce dernier contient évidemment tout un tas d’objets utiles comme cosmétiques pour cette nouvelle version du jeu de tir à la troisième personne gratuit développé par Heroic Leap Games. Il permettra donc de déverrouiller instantanément les skins Assassin Tranche-mort et Poulet Volaille viking ainsi que la monture Nogard le dragon. Hundred Days et le pack sont tous deux disponibles du 8 au 15 septembre à 17h, heure française.

Quel sont les prochains jeux gratuits ?

Et le programme pour la semaine prochaine ? Ils seront remplacés par Spirit of the North et The Captain. Le premier est un jeu solo à la troisième personne poétique mettant les joueurs dans la peau d'un renard. Le titre a reçu un accueil très positif des joueurs. Quant au second, est un point & click avec des touches de RPG où vous incarnez le capitaine Thomas Welmu, un scientifique de flotte spatiale perdu de l'autre côté de la galaxie.

Ce sera à vous d'empêcher des forces obscures de détruire la terre. Exploration, combats spatiaux, amélioration du vaisseau seront au rendez-vous. Ces nouveaux jeux gratuits de l'Epic Games Store seront disponibles du 15 au 22 septembre à 17h, comme toujours.