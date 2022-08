Comme chaque jeudi, l’Epic Games Store met à disposition de ses inscrits un ou plusieurs nouveaux jeux gratuits. Cette semaine, vous pourrez récupérer un jeu bien appétissant.

Un nouveau jeu gratuit Epic Games Store disponible

Le festin continue sur l’EGS. Les créateurs de Fortnite proposent à tous les joueurs inscrits sur sa boutique de récupérer au minimum un nouveau jeu gratuit. La semaine dernière, l’Epic Games Store avait mis l’accent sur la coopération avec un jeu très bien noté, qui avait déjà conquis les joueurs. Il y aura plus ou moins les mêmes ingrédients cette semaine, mais le plat change.

Du 11 août au 18 août à 17h, heure française, les joueurs peuvent donc récupérer gratuitement Cook, Serve, Delicious! 3?! sur l'EGS. Dans ce troisième opus, vous partez sur les routes des États-Unis dans votre food truck dans l’espoir de remporter le championnat « Iron Cook ». Choisissez votre menu, cuisinez et servez les clients en préparant plus de 200 plats différents, seul ou en coopération en ligne ou locale. Gameplay frénétique ou chill ? A vous de choisir entre les différents modes de jeu. Au menu également, la possibilité d’améliorer son camion pour changer le gameplay et plus de 380 niveaux pour cent heures de jeu.

Quel est le prochain jeu gratuit EGS ?

Et pour la semaine prochaine ? Quel sera le prochain jeu gratuit de l’Epic Games Store ? Cook, Serve, Delicious! 3?! sera remplacé par un nouveau titre encore non dévoilé au moment où nous écrivons ces lignes. On sait en revanche qu'il sera accompagné d'un pack de contenus pour Boxeur Boum pour Rumbleverse, le nouveau jeu multijoueur d'Epic Games qui paraîtra justement le 18 août.

Le pack en question comprendra un casque, des gants , un débardeur, un short et des chaussures de boxe. Les joueurs pourront également récupérer un fond et un bord de carte de titre exclusif ainsi qu'un booster de renommée de 120 minutes de jeu. Le prochain jeu gratuit mystérieux de l’EGS et le pack Rumbleverse seront disponibles du 18 août au 25 août jusqu’à 17h.