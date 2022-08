C’est devenu en quelques années le rendez-vous incontournable du jeudi après-midi. Le nouveau jeu gratuit de l’Epic Games Store est disponible. Qu’est-ce qu’il y a au menu cette semaine ? Un titre aux excellentes notes qui a complètement séduit les joueurs.

Le jeu gratuit Epic Games Store disponible

Qui dit jeudi dit jeu gratuit. Comme chaque semaine à 17 heures tapantes, l’Epic Games Store fait preuve de générosité en offrant un ou plusieurs cadeaux. Après une distribution par lot deux, la boutique des créateurs de Fortnite revient à ses bonnes vieilles habitudes avec seulement un titre offert. Pas de gros jeu au programme, même si celui de cette semaine puise clairement ses inspirations dans Minecraft.

De son nom Unrailed!, le nouveau jeu gratuit EGS se présente comme un titre axé multijoueur (en ligne, local, ou les deux) à base de construction ferroviaire chaotique. Les joueurs devront coopérer pour construire une voie ferrée infinie à travers des mondes procéduraux. Au programme, un train à améliorer, des rencontres aléatoires avec des habitants, de la récolte de ressources et tout le tintouin. A l’instar d’Overcooked, coopération et coordination seront les maîtres-mots de ce titre parfait pour jouer entre potes.

Quel est le prochain jeu gratuit ?

Unrailed! peut être obtenu gratuitement du 4 août au 11 août 2022 à 17h, heure française. Après ça, le titre aux excellents retours sera remplacé par un autre jeu gratuit de l'Epic Games Store. Et justement, que nous réserver la boutique la semaine prochaine ? Soit l'éditeur prépare une surprise, soit il n'y aura rien la semaine prochaine.

On penche évidemment du côté de la première option, sans doute avec une disponibilité day one. Les candidats sont peu nombreux, et Cult of the Lamb de Devolver Digital ou Arcade Paradise semblent tout indiqués. Cela ne reste que pure spéculation à ce stade. Réponse le 11 août à 17h.