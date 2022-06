L’Epic Games Store conclut ses trois semaines de jeux mystères. Une sélection surtout placée sous le signe du FPS, mais son dernier jeu gratuit déroge à la règle.

Maneater, le jeu gratuit Epic Games Store de la semaine

Comme chaque semaine, l’Epic Games Store se montre généreux en offrant un ou plusieurs jeux. L’éditeur de Fortnite avait dernièrement tapé fort en donnant aux PCistes Bioshock The Collection, Borderlands 3 et Wolfenstein: The New Order, cependant ce ne sera pas un FPS cette semaine. Pour conclure cette série de jeux gratuits mystères, l’EGS sort les crocs. Certains l’avaient deviné, c’est bien Maneater qui peut être récupéré du 9 juin au jeudi 16 juin à 17h. Comme d'habitude, il suffit de le réclamer pour le garder à vie dans sa bibliothèque.

Pour rappel, Maneater est un RPG en monde ouvert dans lequel on incarne un requin qui doit se nourrir d’humains et autres créatures marines pour évoluer. Pour ce qui est du prochain jeu gratuit de l’Epic Games Store, c'est la fin des mystères, ce sera Supraland. Un mélange de Zelda , Metroid et Portal où il faut résoudre des puzzles, combattre des monstres et débloquer de nouvelles compétences. On nous promet d'ailleurs au moins 25h de jeu dessus.