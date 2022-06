Depuis deux semaines, Epic Games casse ses bonnes vieilles habitudes. Là où la boutique des papas de Fortnite dévoile à l’avance le ou les jeux offerts la semaine qui vient, l’éditeur a décidé de garder complètement la surprise cet été. Derrière le premier jeu mystère se cachait Borderlands 3, suivi de Bioshock Collection. Est-ce qu’il y a encore du lourd cette semaine ?

Le jeu gratuit EGS de la semaine : Wolfenstein The New Order

On connaît le topo par cœur désormais. Qui dit nouvelle semaine dit nouveau jeu gratuit sur l’Epic Games Store et c'est encore un gros FPS qui est offert. Du 2 juin au jeudi 9 juin à 17h, les joueurs PC pourront donc récupérer Wolfenstein: The New Order sans frais, comme l'a annoncé le célèbre leaker de Dealabs. Comme d'habitude, il suffit de réclamer le jeu pour le garder à vie dans sa bibliothèque.

Quel sera le prochain jeu gratuit de l’Epic Games Store ? C’est encore un mystère, comme l’éditeur aime le faire depuis quelques semaines. On espère une belle sélection dans la continuité des jeux précédents avec peut-être un final en apothéose. Quoi que, d’ici-là la liste des titres offerts aura bien le temps de fuiter, comme les années précédentes.