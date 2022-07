Le cadeau hebdomadaire des joueurs PC est arrivé. Après plusieurs semaines à offrir des titres PC par lot de deux, il n’y a cette fois qu’un seul jeu gratuit à récupérer sur l'Epic Games Store. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il est plutôt inattendu.

Le jeu gratuit Epic Games Store de la semaine est là

Le petit rituel du jeudi après-midi continue. Comme chaque semaine, l’Epic Games Store propose aux joueurs inscrits sur sa plateforme de récupérer un ou plusieurs jeux gratuits. Si ces dernières semaines les créateurs de Fortnite se sont montrés particulièrement généreux, ils n’offriront cette fois qu’un seul cadeau. Un jeu de simulation complètement improbable qui aura le mérite d’être gratuit dès sa sortie : Lawn Mowing Simulator.

Un titre dont le but du jeu est de tondre des pelouses de parcs et de jardins des plus belles campagnes anglaises. Skyhook Games ne manque pas d’arguments pour vendre cet OVNI le présentant comme « le seul simulateur qui vous permet de conduire d’authentiques tondeuses à gazon de fabricants prestigieux ». Au programme, des marques comme Toro, SCAG et STIG qui parleront aux amateurs de tonte, et la possibilité de développer et gérer sa propre entreprise d’entretien de pelouses. Ce jeu gratuit de l'EGS sera disponible jusqu'au 4 août à 17h.

Quels sont les prochains jeux gratuits ?

Et le programme pour la semaine prochaine ? Quels seront les prochains jeux gratuits de l’Epic Games Store ? Lawn Mowing Simulator sera ensuite remplacé par un seul titre : Unrailed!. Un jeu multijoueur où il convient de faire équipe avec ses amis pour construire une voie ferrée à travers des mondes générés de façon procédurale. Ce prochain jeu gratuit de l’EGS sera disponible du 4 août au 11 août à 17h, heure française.