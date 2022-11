Le nouveau jeu gratuit de l’Epic Games Store arrive très bientôt. Au programme de cette semaine, une licence absolument mythique, connue de tous et un gros jeu EA.

On connaît le rituel par cœur désormais. Le jeudi après-midi est synonyme de jeux gratuits Epic Games Store. D’ici quelques heures, vous pourrez récupérer votre cadeau hebdomadaire qui pourra être conservé à vie. Cette semaine, l’éditeur de Fortnite et Fall Guys frappe encore très fort avec un titre issu d’une licence légendaire.

Star Wars Squadrons, le nouveau jeu gratuit Epic Games Store

Il ne vous reste plus que quelques heures pour récupérer Evil Dead The Game et Dark Deity. Dès ce jeudi à 17h, heure française, ils seront remplacés par un nouveau jeu gratuit Epic Games Store. Au programme cette semaine, l’un des derniers jeux Star Wars en date, qui devrait ravir les amateurs de combats spatiaux. Du 24 novembre au 1er décembre, les joueurs PC peuvent en effet réclamer Star Wars Squadrons.

Dans ce jeu de combat spatial à la première personne d’EA, vous prenez le contrôle de plusieurs engins emblématiques de la licence, du côté de l’Empire comme de la Nouvelle République. Ça va des chasseurs comme le X-Wing et le TIE par exemple. Personnalisez leurs équipements et leur apparence,puis modifiez leurs armes et boucliers pour venir à bout de vos missions. Cette expérience de pilotage entend vous faire ressentir toute l'adrénaline de combats spatiaux, en multijoueur comme en solo, dans une histoire se déroulant juste après les événements du Retour du Jedi. A plusieurs, prenez part à des combats spatiaux stratégiques en 5 contre 5.

Est-ce que ce sera le seul jeu gratuit Epic Games Store de la semaine ? Selon les sources de Dealabs, il se pourrait qu’un autre titre soit offert ce jeudi après-midi : RPG in a Box. Un jeu qui vous permet de créer facilement des RPG et des productions en 3D, le tout avec style à base de voxels. Une boîte à outils tout-en-un pour transformer vos idées en jeux, même en étant débutant puisque cela ne demande aucune connaissance en programmation ou en modélisation.