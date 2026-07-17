L’avantage de l’été, qui fait toujours office de période relativement calme en termes de nouvelles sorties, c’est que cela représente une occasion idéale pour les joueurs de se consacrer à leur backlog… ou au contraire de se lancer dans de nouvelles aventures. Et entre le PS Plus, le Xbox Game Pass ou encore l’Epic Games Store, il y a assurément de quoi faire à moindre coût. Pour preuve, alors que la plateforme d’Epic Games a introduit hier ses deux nouveaux jeux gratuits hebdomadaires, il apparaît en réalité qu’un troisième est également de la partie.

L’Epic Games Store vous offre un troisième jeu cette semaine

Nous vous en parlions dans un précédent article, les jeux Nova Lands et Tattoo Tycoon, disponibles gratuitement depuis la semaine dernière, se sont en effet allés afin de laisser place aux deux nouveaux jeux de la semaine, que vous pouvez dès à présent ajouter à votre bibliothèque Epic Games Store sans débourser un seul centime jusqu’au 23 juillet prochain :

Echo Generation Midnight Edition, un jeu d’aventure ambiance années 90

Luto, un terrifiant jeu d’horreur dans la veine de P.T.

Mais il s’avère qu’ils ne sont pas les seuls. Décidément très généreuse en ce moment, la boutique d’Epic Games vous permet également de récupérer un troisième jeu gratuit, à condition toutefois de faire très vite. Car dans son cas, il ne sera disponible que jusqu’au 19 juillet prochain à 18h01 (heure française) précisément. Son nom :

KeepUp Survival, un jeu de survie en monde ouvert

KeepUp Survival est disponible gratuitement

Développé et édité par Witte Studio, KeepUp Survival prend donc la forme, comme son nom l’indique, d’un jeu de survie en monde ouvert dont le concept repose notamment sur la construction de bases. Dans ce titre, aucun objectif n’est imposé au joueur, qui se créé sa propre expérience en explorant librement ce monde post-pandémie rempli de ressources et de mystères. Que vous jouiez seul ou avec des amis, il ne revient alors qu’à vous de vous fabriquer des armes et outils, de cultiver de quoi vous nourrir, de trouver de nouveaux moyens de locomotion et surtout de perdurer dans un monde qui, le studio le précise, ne contient ni zombies, ni monstres.

Source : Epic Games Store