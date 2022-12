Le jeudi continue de rimer avec jeu gratuit. Habituellement l’Epic Games Store offre un ou deux cadeaux chaque semaine à la même heure. Pour célébrer les fêtes de fin d’année comme il se doit, les créateurs de Fortnite ont cependant pris l’habitude de proposer un calendrier de l’avent chaque fin d’année avec 15 jeux gratuits au programme, soit un par jour. Hier, l’éditeur a frappé fort avec un excellent titre relaxant particulièrement apprécié. Quel est le programme pour aujourd’hui ?

Le huitième jeu gratuit Epic Games Store

Voilà une semaine maintenant que les festivités ont été lancées. Comme chaque année, les internautes pestent sur une grande partie des titres offerts malgré leurs qualités individuelles. Tous ont en effet reçu un accueil positif auprès de leurs communautés respectives. Du tower defense, au gros FPS bourrin, en passant par de l’exploration contemplative, il y en a encore pour tous les goûts. Hier, l’Epic Games Store a fait amende honorable avec LEGO Builder’s Journey, un titre relaxant et ludique s’inspirant de l’univers de la marque aux briques. Quid du huitième jeu gratuit EGS ? Chacun y est allé de son pronostic. Stalker, Fallout, Duke Nukem ? Dealabs l’a encore dévoilé à l’avance.

Ce jeudi 22 décembre à 17h, et ce jusqu’au 23 décembre à la même heure, les joueurs PC pourront récupérer non pas un mais trois jeux gratuits. Il s'agit en effet de la compilation Fallout. Elle réunit les trois volets les plus anciens de la licence culte de Bethesda, à savoir : Fallout, Fallout 2 et Fallout Tactics: Brotherhood of Steel. De grands classiques qui ont donné un nouveau souffle au genre CRPG. Chaque titre propose des personnages différents, des prises de décision qui influences l'histoire et vous laissent un contrôle total sur votre aventure.

On rappel comme toujours que vous pouvez découvrir la liste complète des titres offerts pendant l'événement grâce à notre article récapitulatif. Il est mis à jour au fur et à mesure de l'avancée du calendrier de l'avent et ce dès que le prochain nom a leaké avec un peu d’avance donc.