L’Epic Games Store continue de faire des cadeaux hebdomadaires aux joueurs et aux joueuses. Et cette semaine, ce sont trois jeux gratuits qui peuvent être récupérés.

On connaît le topo maintenant. Qui dit nouvelle semaine dit nouveau jeu gratuit sur l’Epic Games Store. Après avoir gâté les joueurs avec Borderlands 3, les créateurs de Fortnite nous régalent avec un grand classique de 2K. Enfin DES grands classiques.

Trois jeux gratuits sur l'Epic Games Store

Du 26 mai au 02 juin 2022 à 17h00, les joueurs peuvent récupérer trois jeux gratuits pour le prix d’un. L’EGS continue sur sa lancée en offrant encore trois FPS issus d’une licence incontournable via BioShock: The Collection. La compilation regroupe en effet les trois titres de licence (Bioshock 1, 2 et Infinite) qui nous ont transportés de Rapture à Columbia en version remasterisées.

Cerise sur le gâteau pour les amateurs de challenge, les trois Bioshock comprennent des succès. Il sera néanmoins nécessaire d’installer le lanceur 2K pour jouer sur Windows 10 ou 11. Pour rappel, il suffit juste d'avoir un compte EGS et de réclamer le jeu pour le garder à vie. Quant au prochain jeu gratuit de l’Epic Games Store ? C’est encore un titre mystère, comme l’éditeur a pris l’habitude de le faire à l’approche et pendant les périodes estivales. On imagine q'ils nous ont préparé une belle sélection qui, on l’espère, finira en apothéose.