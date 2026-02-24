Les habitués le savent bien, le jeudi est un jour particulièrement faste si vous êtes à la recherche de jeux gratuits. Sur ce point, l'Epic Games Store est la référence de la scène PC. Chaque semaine, il vous donne au moins un jeu gratuit et souvent un cadeau en plus pour un jeu disposant d'une belle communauté. C'est toujours le cas aujourd'hui. Cela signifie que vous avez jusqu'au 26 février 2026, 16h59, pour profiter de l'offre du moment.

Return to Ash, le jeu gratuit de la semaine

Cette semaine, l'Epic Games Store met à l'honneur un jeu indépendant narratif du nom de Return to Ash. Développé par Serenity Forge, il promet de vous plonger dans un récit plein d'émotions, dans la peau de la jeune Ashleigh. Alors qu'elle séjournait à l'hôpital, elle se réveille un jour dans l'au-delà. Même si elle se sent apaisée, elle semble bloquée dans une sorte de purgatoire avec d'autres personnes. Suivez ainsi sa rencontre avec les autres et influez sur les liens qu'elle va tisser avec eux pour déterminer la fin de son histoire. Ce jeu gratuit temporairement est sorti le 10 juillet 2025 et affiche une moyenne de 4,6 / 5 sur la boutique d'Epic. Une vraie pépite à découvrir.

L'Epic Games Store vous offre un cadeau pour Stalcraft

En général, si l'Epic Games Store ne propose qu'un jeu gratuit, il a un autre cadeau en réserve. Cette semaine, il s'agit de l'édition Starter du MMOFPS Stalcraft X. Pour résumer, ce pack vous offre une semaine premium pour le free-to-play d'EXBO, ainsi que tout un tas d'artefacts, de cosmétiques et de consommables :

7 jours de Premium.

FN SCAR-L Service — 1 pc.

Combinaison Aurore-B — 1 pc.

M9 Classique — 1 pc.

Sac de sport — 1 pc.

Hérisson de Glace (115 %) — 1 pc.

Batterie (115 %) — 1 pc.

Camouflage Hexagone-C (pour arme) — 1 pc.

Camouflage Hexagone-C (pour armure) — 1 pc.

Skin de Suiveur — 1 pc.

Sac 5.56 — 10 pcs.

Injecteur — 25 pcs.

Poche de trousses de premiers soins militaires — 10 pcs.

Boisson énergisante Jiden EXTRA — 15 pcs.

MRE américain — 15 pcs.

Desperol — 15 pcs.

© Serenity Forge.

Quels seront les prochains cadeaux de l'Epic Games Store ?

Puisque Return to Ash et le pack Stalcraft X ne sont offerts que temporairement, d'autres cadeaux viendront les remplacer. Rendez-vous le 27 février prochain, à 17 heures tapantes, pour profiter cette fois de deux jeux gratuits sur l'Epic Games Store :

Boxes — Lost Fragments : jeu de casse-tête dans lequel vous incarnez un voleur de haute volée prêt à subtiliser de sacrés trésors.

: jeu de casse-tête dans lequel vous incarnez un voleur de haute volée prêt à subtiliser de sacrés trésors. My Night Job : protégez une vieille bâtisse de hordes de monstres dans ce jeu d'action et d'horreur complètement déjanté.