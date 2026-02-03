Epic Games a publié son traditionnel Year in Review, et l’année 2025 aura visiblement marqué un tournant pour l’Epic Games Store. Alors qu’elle continue son bras de fer acharné avec Apple, la plateforme revendique une hausse de 57% des dépenses des joueurs sur les jeux PC, pour un total record de 400 millions de dollars. Un chiffre d’autant plus notable qu’il n’inclut pas les titres utilisant leurs propres systèmes de paiement, comme Valorant, GTA 5, Marvel Rivals ou encore EA FC 26.

L'heure est au bilan pour l'Epic Games Store

L’engagement suit lui aussi la même trajectoire. Les joueurs ont cumulé 2,78 milliards d’heures sur les jeux disponibles sur l’Epic Games Store, soit une progression de 4% sur un an. Plus d’un tiers de ce temps de jeu concerne des titres ayant recours à des solutions de paiement externes, sur lesquelles Epic ne prélève aucune commission. De manière plus globale, la boutique affiche 6,65 milliards d’heures de jeu en 2025, un chiffre en recul sur un an, mais compensé par la montée en puissance du catalogue tiers. Les dépenses totales sur PC atteignent quant à elles 1,16 milliard de dollars, une hausse de 6%.

Côté fréquentation, l’Epic Games Store revendique un record de 78 millions d’utilisateurs actifs mensuels sur PC en décembre 2025, avec un total de 317 millions de joueurs PC et près d’un milliard de comptes cross-plateformes. Des chiffres amplement portés par le programme de jeux gratuits de l’Epic Games Store, qui se termine systématiquement en apothéose avec le traditionnel calendrier de l’avent en fin d’année. La distribution de cadeaux continue d’occuper un rôle central dans la stratégie de l’éditeur, avec 100 jeux gratuits offerts, 62 millions de titres réclamés, et un effet sur l’écosystème PC, certains des cadeaux concernés ayant même vu leur popularité grimper de 40% sur Steam en parallèle. Le catalogue de l’Epic Games Store dépasse ainsi désormais les 6000 jeux, soutenu par une politique de revenus toujours agressive. Depuis juin 2025, les développeurs conservent en effet 100% de leur premier million de dollars de revenus annuels par jeu, avant l’application du partage 88/12.

Des nouveautés à venir en 2026

Une première étape selon le communiqué de presse de l’éditeur, qui prépare activement une refonte technique du launcher, prévue pour cet été, ainsi que de nouvelles fonctionnalités sociales (chat vocal, profils, messagerie privée), ainsi qu’un programme marketing s’appuyant sur la puissance démesurée de Fortnite pour mettre en avant d’autres jeux. « À l'approche de 2026, Epic reste déterminé à soutenir les développeurs et à offrir la meilleure expérience possible aux joueurs, où qu'ils se trouvent », peut-on lire dans le communiqué de presse.

L'année 2025 de l'Epic Games Store en chiffres

Revenus et engagement

400 millions de dollars dépensés par les joueurs sur les jeux PC tiers de l’Epic Games Store (+57%)

2,78 milliards d’heures de jeu cumulées sur les titres tiers (+4%)

1,16 milliard de dollars dépensés par les joueurs PC sur l’Epic Games Store (+6%)

6,65 milliards d’heures de jeu au total sur la boutique (-14%)

972 millions de comptes multiplateformes (+8%)

Plus de 317 millions de joueurs PC

78 millions d’utilisateurs actifs mensuels en décembre 2025, un record historique (+6%)

67 millions d’utilisateur actifs mensuels en moyenne (-1%)

31 millions d’utilisateurs actifs quotidiens en moyenne (-2%)

Jeux gratuits Epic Games Store

100 jeux gratuits offerts en 2025

662 millions de jeux gratuits réclamés

2316 dollars de valeur totale offerte par joueur

Note moyenne de 78% sur l’ensemble des jeux gratuits

Jeux PC les plus populaires en 2025

Catégorie Mythique

Fortnite

Wuthering Waves

Honkai: Star Rail

Rocket League

Genshin Impact

Catégorie Légendaire

EA SPORTS FC™ 26

Zenless Zone Zero

Grand Theft Auto V

Dead by Daylight

Infinity Nikki

Catégorie Épique

Football Manager 2024

Alan Wake 2

EA Sports FC 25

Sid Meier’s Civilization VI

Hogwarts Legacy

Rainbow Six Siege

Dead Island 2

Borderlands 4

Red Dead Redemption 2

ARC Raiders

Jeux les plus attendus en 2026

Resident Evil Requiem

Crimson Desert

7 Knights Re:BIRTH

Screamer

Control: Resonant

Mongil: Star Dive

End of Abyss

Subnautica 2

Chrono Odyssey

Ember and Blade

Lords of the Fallen 2

Out of Words

Tides of Annihilation

007: First Light

Kingmakers

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Phantom Blade Zero

REANIMAL

JC: Toxic Commando

Infinitesimals

Source : Epic Games via communiqué de presse