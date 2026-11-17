Malgré les nombreux changements qui agitent Epic Games, et son virage de plus en plus marqué vers l’IA, pas question pour le concurrent de Steam de déroger à ses bonnes vieilles habitudes. Depuis huit ans maintenant, la boutique propose chaque semaine un ou plusieurs jeux gratuits Epic Games Store, que les joueurs peuvent alors conserver à vie dès lors qu’ils les réclament dans les temps. Une tradition à laquelle vient désormais se greffer votre habituelle piqûre de rappel hebdomadaire : il ne vous reste plus que quelques jours pour mettre la main sur le dernier cadeau en date, une petite pépite made in France.

Knightica toujours gratuit avec l'Epic Games Store

Il reste ainsi aux retardataires encore quelques jours pour réclamer Knightica, un jeu de stratégie mélangeant habilement roguelike et autobattler. A la tête d’une armée de valeureux combattants, ce jeu gratuit Epic Games Store vous demande de partir à la reconquête de terres envahies par des forces démoniaques. Plus facile à dire qu’à faire, et, avant de foncer tête baissée dans la mêlée, mieux vaudra prendre le temps de bien préparer ses troupes. Recrutement, amélioration des unités, synergies entre elles, équipement seront donc autant d’éléments à maîtriser pour espérer triompher. Car dans ce jeu gratuit Epic Games Store, chaque décision compte et une armée bien préparée fera souvent toute la différence au gré des expéditions, de nouvelles rencontres et, évidemment, d’adversaires redoutables. Un titre indépendant dont la bouille toute ronde et colorée cache un jeu plus difficile qu’il n’y paraît.

Bande-annonce en anglais

Quel est le prochain jeu gratuit EGS ?

Knightica peut être récupéré gratuitement sur l’Epic Games Store jusqu’au 19 novembre 2026 à 17h00 tapantes. Rappelons, comme toujours, que le jeu sera conservé indéfiniment une fois réclamé, et que seul un compte (lui aussi gratuit) est nécessaire pour en profiter. Passé ce délai, il sera remplacé par le prochain jeu gratuit Epic Games Store, qui sera Mark of the Deep. Un titre d’action aventure mâtiné de mécaniques empruntées aux souls-like et aux metroidvania. L’aventure vous entraînera sur une mystérieuse île maudite après le naufrage du navire de votre personnage. Seul face aux dangers qui peuplent ces terres hostiles, le jeune pirate devra retrouver son équipage disparu, non sans devoir sortir vainqueur d'affrontements exigeants contre des créatures abyssales. Il sera ainsi gratuit sur l’Epic Games Store du 19 au 26 novembre 2026, toujours à 17h00.

Bande-annonce en anglais

Source : EGS