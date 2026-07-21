Il vous reste encore un peu de temps pour récupérer les jeux gratuits actuellement en lice sur l'Epic Games Store, des pépites à ne pas manquer dans leur genre.

Tandis que l'été se poursuit de manière bien moins brutale que le mois dernier et que le calendrier des sorties jeux vidéo est encore relativement calme, l'Epic Games Store en profite en proposant encore deux très bons petits jeux gratuits en lice jusqu'au 23 juillet 2026. Voici donc une petite piqûre de rappel si vous n'avez pas encore eu le temps de les rajouter sans bourse délier à votre ludothèque Epic.

Deux très bons jeux gratuits encore disponibles jusqu'au 23 juillet 2027 sur l'Epic Games Store

Jusqu'à sa prochaine rotation heobdmodaire de jeux gratuits, qui aura lieu comme tous les jeudi ce 23 juillet 2026 à 17h, l'Epic Games Store vous offre donc encore deux titres assez peu connus, mais qui valent malgré tout le détour et ont réussi à séduire la niche de joueurs à laquelle ils s'adressent :

Echo Generation Midnight Edition : un jeu d’aventure surnaturelle ambiance années 90

: un jeu d’aventure surnaturelle ambiance années 90 Luto : un terrifiant jeu d’horreur dans la veine de l'iconique P.T.

Echo Generation Midnight Edition encore offert sur l'Epic Games Store

Commençons ce petit rappel des jeux gratuits encore en lice sur l'Epic Games Store jusqu'au 23 juillet 2026 à 16h59 dans l'ordre alphabétique par Echo Generation Midnight Edition, développé et édité par Cococucumber et sorti en 2021. Il s'agit en effet d'un jeu d'aventure au tour par tour en voxel avec une ambiance années 90 et une touche de surnaturel où l'on incarne un groupe d'adolescents affrontant des événements paranormaux dans leur ville natale de Maple Town.

Le jeu horrifique Luto encore gratuit jusqu'au 23 juillet 2026

Le second jeu gratuit encore offert par l'Epic Games Store jusqu'au 23 juillet 2026 est donc Luto, développé par Broken Bird Games, édité par Selecta Play et sorti en 2025. On passe cette fois dans un registre totalement horrifique, alors qu'on incarne à la première personne un personnage incapable de quitter sa maison, à s'y méprendre un peu comme dans le mythique P.T. À chaque tentative d’évasion, notre perception de la réalité devient de plus en plus tordue et terrifiante, mettant tous nos sens et nos nerfs à rude épreuve.

En attendant le prochain jeu gratuit offert par la boutique d'Epic

Ces deux jeux gratuits de l'Epic Games Store sont donc encore disponibles jusqu'au 23 juillet 2026 à 16h59. Une fois passé 17h ce jour-là, il sera à nouveau temps pour la boutique de procéder à la rotation de ses offres gratuites avec en l'occurrence cette fois un seul et unique titre :

Foretales : un jeu de cartes narratif dans un univers fantastique

Source : EGS