Il y a du changement sur l’Epic Games Store. Pas de panique, les jeux gratuits du jeudi après-midi continueront d’être distribués. Inutile de briser une tradition aussi bien ancrée, mais la boutique des créateurs de Fortnite vient d’introduire une nouveauté qui la rend encore plus avantageuse pour les joueurs qui viennent y dépenser leur argent. A l’occasion du lancement de ses Méga Soldes jeudi 18 mai 2023, l’EGS a annoncé son nouveau programme de récompenses. On vous explique tout.

Un système de récompense avantageux sur l'Epic Games Store

Créer une boutique concurrente à Steam avec des années de retard était audacieux et pourtant Epic Games l’a fait. Porté par son programme hebdomadaire de jeux gratuits, un partage de revenus plus conséquent pour les développeurs et des bons d’achats généreux lors des soldes, la nouvelle boutique PC a su s’imposer comme l’un des meilleurs endroits où acheter ses jeux dématérialisés. L’Epic Games Store ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et introduit un tout nouveau programme de récompenses. Plus concrètement, les joueurs vont pouvoir récupérer 5% de la somme dépensée pour tout achat éligible, le tout sous la forme de crédits à utiliser dans la boutique. Cela inclut les jeux, les applications, du contenu additionnel et même de la monnaie virtuelle.

Les crédits apparaîtront dans le solde des acheteurs après 14 jours. Ils auront ensuite 25 mois pour utiliser leurs récompenses Epic Games Store, sachant qu’il n’y a pas de minimum d’achat. Autant dire que celles et ceux qui souhaitent faire chauffer la carte bleue pendant les grosses périodes de réductions vont profiter d’un joli avantage pour leurs futurs achats.

Les MEGA Soldes 2023 lancées

Et ça tombe à point nommé, puisque les MEGA Soldes 2023 sont lancées depuis une semaine. Des remises qui peuvent grimper jusqu’à -90% et dont voici un petit échantillon :